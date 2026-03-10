足球／中華女足3比1擊敗印度 確定闖亞洲盃8強

在澳洲舉行的AFC亞洲盃女足賽，中華隊今天在分組賽最終戰展現強大進攻火力，終場以3比1擊敗印度隊，取得分組第2名挺進8強，再1勝就能取得世界盃門票。

2026亞洲足球協會（AFC）亞洲盃女足會內賽在澳洲登場，中華隊在首戰不敵日本後，面對越南的關鍵戰役以1球之差驚險勝出，今天分組賽最終戰則與印度隊正面交鋒，只要獲勝就確定搶下8強席次，並有望挑戰2027巴西女足世界盃的參賽資格。

此役上半場開打後，中華隊在進攻端佔據優勢，第12分鐘在旅外好手蘇育萱推射得手情況下先馳得點，就算第37分鐘遭到破門，不過在上半場傷停補時階段，靠著對手烏龍球超前比分，而陳昱嫀第77分鐘接獲隊友傳球推射破網，替中華隊鎖定戰果，終場就以3比1帶走勝利。

中華隊總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）賽後接受採訪時表示，想要將勝利歸功於球員，不僅讚賞球員表現太棒，並評價這批選手的意志力非常堅強，即時處於危急情況，仍能堅持踢出屬於中華的球風，「我們在每一個層面都優於對手，真的非常感激球員們的努力。」

中華隊確定以分組第2名晉級8強，不過接下來將對戰衛冕軍中國隊，查克摩爾指出，對手目前處於亞洲頂尖水平，並提到去年雙方兩度過招，雖然以輸球收場，不過團隊已經準備好策略迎敵。