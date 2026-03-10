聽新聞
0:00 / 0:00

足球／中華女足3比1擊敗印度 確定闖亞洲盃8強

中央社／ 記台北10日電
中華女足隊。 中華足協臉書。
中華女足隊。 中華足協臉書。

澳洲舉行的AFC亞洲盃女足賽，中華隊今天在分組賽最終戰展現強大進攻火力，終場以3比1擊敗印度隊，取得分組第2名挺進8強，再1勝就能取得世界盃門票。

2026亞洲足球協會（AFC）亞洲盃女足會內賽在澳洲登場，中華隊在首戰不敵日本後，面對越南的關鍵戰役以1球之差驚險勝出，今天分組賽最終戰則與印度隊正面交鋒，只要獲勝就確定搶下8強席次，並有望挑戰2027巴西女足世界盃的參賽資格。

此役上半場開打後，中華隊在進攻端佔據優勢，第12分鐘在旅外好手蘇育萱推射得手情況下先馳得點，就算第37分鐘遭到破門，不過在上半場傷停補時階段，靠著對手烏龍球超前比分，而陳昱嫀第77分鐘接獲隊友傳球推射破網，替中華隊鎖定戰果，終場就以3比1帶走勝利。

中華隊總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）賽後接受採訪時表示，想要將勝利歸功於球員，不僅讚賞球員表現太棒，並評價這批選手的意志力非常堅強，即時處於危急情況，仍能堅持踢出屬於中華的球風，「我們在每一個層面都優於對手，真的非常感激球員們的努力。」

中華隊確定以分組第2名晉級8強，不過接下來將對戰衛冕軍中國隊，查克摩爾指出，對手目前處於亞洲頂尖水平，並提到去年雙方兩度過招，雖然以輸球收場，不過團隊已經準備好策略迎敵。

澳洲 印度 台灣隊

延伸閱讀

經典賽／韓國晉8強 台灣球迷湧入文保景帳號批評掀爭議

經典賽／日本C組第一晉級8強 將迎戰多明尼加或委內瑞拉

經典賽／韓國睽違17年重返8強獲4億獎金 奪冠獎勵高達12億

分組第一／中國女足踢走北韓 晉級亞洲盃8強

相關新聞

足球／中華女足3比1擊敗印度 確定闖亞洲盃8強

在澳洲舉行的AFC亞洲盃女足賽，中華隊今天在分組賽最終戰展現強大進攻火力，終場以3比1擊敗印度隊，取得分組第2名挺進8強...

足球／拚40年來首闖世足會內賽 伊拉克隊盼關鍵比賽延期

隨著伊朗戰事升溫，伊拉克國家足球隊球員與後勤團隊人員難以及時抵達墨西哥，參加世界盃會外賽洲際附加賽，總教練阿諾德今天懇請...

自由車冠軍邱聖芯教練獎金均分爭議 石明謹：缺乏評鑑標準不合理

自由車好手邱聖芯發文揭露，去年全運會公路賽奪冠拿到10萬元教練獎金，被高雄市自由車委員會平均分配給代表隊教練團，有教練未到場仍分得獎金，引發議論。球評石明謹指，這次問題主因起於缺乏明確的評鑑標準，直接均分獎金「作法粗暴簡單，明顯不合理」，呼籲建立更完善的教練獎金分配制度。

田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

台灣好手林仲威今天在青年盃田徑賽男子400公尺跨欄決賽，以49秒82破大會紀錄摘下金牌，他表示經過充實冬訓後，目前正逐步...

投入台灣運動發展數十年 林鴻道獲頒一等卿雲勳章

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天上午從賴清德總統手中接獲「一等卿雲勳章」，表彰對台灣運動發展的付出和貢獻；林鴻道則將勳章和到場的母親分享，感謝母親林謝罕見平時節儉但做公益就「不手軟」，催生了「宏道運動發展基金會」。

林書豪投資帶熱匹克球 鍾振煒從粉筆線打到國際頒獎台

NBA球星林書豪的投資推動匹克球蓬勃發展，台灣選手鍾振煒藉著國際賽事成績崭露頭角。他從疫情中轉向匹克球，持續透過比賽與分享獎牌，促進這項運動在台灣的普及。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。