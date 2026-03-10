快訊

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
伊拉克足球隊。 路透
隨著伊朗戰事升溫，伊拉克國家足球隊球員與後勤團隊人員難以及時抵達墨西哥，參加世界盃會外賽洲際附加賽，總教練阿諾德今天懇請國際足球總會（FIFA）延後比賽。

法新社報導，伊拉克隊原定本月31日在墨西哥蒙特雷（Monterrey）對戰蘇利南隊或玻利維亞隊的勝方，爭奪世足會內賽門票。

路透社指出，若伊拉克奪勝，將是1986年以來首度晉級世足會內賽。

然而，伊拉克領空將關閉至4月1日，阿諾德（Graham Arnold）的球隊無法集合或移動。

這位澳洲籍教練接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「如果比賽在墨西哥進行，我們很難離開（伊拉克首都）巴格達。」

他補充道：「我的球員有6成左右都在伊拉克國內踢球，所有後勤團隊都住在伊拉克，醫療團隊則住在卡達，而且我們目前也難以取得墨西哥簽證。」

阿諾德表示，他已被迫取消原定在美國的集訓計畫，「因為我們無法離開巴格達」。

美國上月28日聯手以色列對伊朗發動空襲後，伊朗以飛彈與無人機回擊以色列、波斯灣及其他鄰近國家，伊拉克領空維持關閉。

阿諾德表示，若只能徵召海外球員組隊，將不利伊拉克爭取自1986年以來首度晉級世足會內賽。

他近日在阿拉伯聯合大公國的家中告訴澳大利亞聯合新聞社（APP）：「那不會是我們的最佳陣容，為了這個國家40年來最重要的一戰，我們需要我們的最強球隊。」

「伊拉克人對這場足球比賽的熱情近乎瘋狂。他們40年沒晉級，大概也是我接下這份工作的主因。」

相關新聞

足球／拚40年來首闖世足會內賽 伊拉克隊盼關鍵比賽延期

隨著伊朗戰事升溫，伊拉克國家足球隊球員與後勤團隊人員難以及時抵達墨西哥，參加世界盃會外賽洲際附加賽，總教練阿諾德今天懇請...

自由車冠軍邱聖芯教練獎金均分爭議 石明謹：缺乏評鑑標準不合理

自由車好手邱聖芯發文揭露，去年全運會公路賽奪冠拿到10萬元教練獎金，被高雄市自由車委員會平均分配給代表隊教練團，有教練未到場仍分得獎金，引發議論。球評石明謹指，這次問題主因起於缺乏明確的評鑑標準，直接均分獎金「作法粗暴簡單，明顯不合理」，呼籲建立更完善的教練獎金分配制度。

田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

台灣好手林仲威今天在青年盃田徑賽男子400公尺跨欄決賽，以49秒82破大會紀錄摘下金牌，他表示經過充實冬訓後，目前正逐步...

投入台灣運動發展數十年 林鴻道獲頒一等卿雲勳章

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天上午從賴清德總統手中接獲「一等卿雲勳章」，表彰對台灣運動發展的付出和貢獻；林鴻道則將勳章和到場的母親分享，感謝母親林謝罕見平時節儉但做公益就「不手軟」，催生了「宏道運動發展基金會」。

林書豪投資帶熱匹克球 鍾振煒從粉筆線打到國際頒獎台

NBA球星林書豪的投資推動匹克球蓬勃發展，台灣選手鍾振煒藉著國際賽事成績崭露頭角。他從疫情中轉向匹克球，持續透過比賽與分享獎牌，促進這項運動在台灣的普及。

F1／2026年中國大獎賽將登場 估上海國際賽車場人潮將破紀錄

2026年一級方程式（F1）中國大獎賽將於13至15日在上海國際賽車場登場，計有11支車隊、22台賽車較勁。主辦單位評估...

