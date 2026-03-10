足球／拚40年來首闖世足會內賽 伊拉克隊盼關鍵比賽延期

隨著伊朗戰事升溫，伊拉克國家足球隊球員與後勤團隊人員難以及時抵達墨西哥，參加世界盃會外賽洲際附加賽，總教練阿諾德今天懇請國際足球總會（FIFA）延後比賽。

法新社報導，伊拉克隊原定本月31日在墨西哥蒙特雷（Monterrey）對戰蘇利南隊或玻利維亞隊的勝方，爭奪世足會內賽門票。

路透社指出，若伊拉克奪勝，將是1986年以來首度晉級世足會內賽。

然而，伊拉克領空將關閉至4月1日，阿諾德（Graham Arnold）的球隊無法集合或移動。

這位澳洲籍教練接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「如果比賽在墨西哥進行，我們很難離開（伊拉克首都）巴格達。」

他補充道：「我的球員有6成左右都在伊拉克國內踢球，所有後勤團隊都住在伊拉克，醫療團隊則住在卡達，而且我們目前也難以取得墨西哥簽證。」

阿諾德表示，他已被迫取消原定在美國的集訓計畫，「因為我們無法離開巴格達」。

美國上月28日聯手以色列對伊朗發動空襲後，伊朗以飛彈與無人機回擊以色列、波斯灣及其他鄰近國家，伊拉克領空維持關閉。

阿諾德表示，若只能徵召海外球員組隊，將不利伊拉克爭取自1986年以來首度晉級世足會內賽。

他近日在阿拉伯聯合大公國的家中告訴澳大利亞聯合新聞社（APP）：「那不會是我們的最佳陣容，為了這個國家40年來最重要的一戰，我們需要我們的最強球隊。」

「伊拉克人對這場足球比賽的熱情近乎瘋狂。他們40年沒晉級，大概也是我接下這份工作的主因。」