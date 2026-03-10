自由車冠軍邱聖芯教練獎金均分爭議 石明謹：缺乏評鑑標準不合理

自由車好手邱聖芯發文揭露，去年全運會公路賽奪冠拿到10萬元教練獎金，被高雄市自由車委員會平均分配給代表隊教練團，有教練未到場仍分得獎金，引發議論。球評石明謹指，這次問題主因起於缺乏明確的評鑑標準，直接均分獎金「作法粗暴簡單，明顯不合理」，呼籲建立更完善的教練獎金分配制度。

邱聖芯表示，去年全國運動會公路賽奪下冠軍，完成三連霸紀錄，為了備戰這場比賽，她長時間自律訓練，甚至自費聘請教練指導，近期她打算將教練獎金轉交給實際指導自己的教練時，才發現這筆教練獎金早已被平均分配給全運會名單中的教練團隊。

她表示，過去兩年備戰期間，幾乎沒有與名單中的教練團訓練往來，比賽當天也僅有一名教練協助開車補給，另有一名教練幫忙準備路邊補給水壺，部分列名教練甚至當天並未到場，卻同樣分得獎金。

邱聖芯說，事後詢問獎金分配問題，但訊息多數不是已讀不回，就是完全未讀，甚至有人將她封鎖，她直言，10萬元不是巨額，但對於長期靠自己訓練、備賽的自由選手而言，原本希望能用來感謝自己的教練，並補貼裝備與補給費用，如今卻被均分給未曾指導過她的教練，令人難以接受。

「當我冒著風險在公路上訓練、拼命比賽拿下金牌時，有些人甚至沒有任何交集，卻能分走這筆教練獎金，合理嗎？」她質疑，如果選手不發聲，類似情況是否就會被默默帶過，也感嘆台灣運動員的處境並不容易。

高雄市自由車委員會回應，因為無法證明哪一位教練是邱聖芯的實際指導教練，經討論後決定將教練獎金平均分配給代表隊教練團成員。

針對此事，石明謹分析，若是棒球等團隊項目，選手平日由職業隊教練訓練，但入選國家隊後由國家隊教練帶領出賽，因此奪冠時由國家隊教練領取教練獎金，做法相對合理。

自由車個人項目不同，選手平日多由自己的教練長期訓練，與代表隊教練團往來不多，賽事期間對帶隊教練的依賴也較低，若像邱聖芯所說，部分教練甚至未到場或未曾接觸選手，卻仍能分得教練獎金，自然讓選手覺得不公平。

石明謹認為，此次事件的主因，就是高雄市自由車委員會缺乏明確標準，直接將教練獎金平均分配給帶隊教練團，雖然簡單，卻顯得粗糙且不合理。

他建議，未來制度可將教練獎金區分為不同來源，例如代表隊帶隊教練另設一筆獎金，而平日訓練與啟蒙教練的獎金則由選手提報人選，再依比例分配，並由專家、學者、選手與教練共同討論制定標準，避免獎金給了自己完全不認識的人。