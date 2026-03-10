投入台灣運動發展數十年 林鴻道獲頒一等卿雲勳章

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道（左）獲賴清德總統（右）頒贈「一等卿雲勳章」。圖／總統府提供
中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天上午從賴清德總統手中接獲「一等卿雲勳章」，表彰對台灣運動發展的付出和貢獻；林鴻道則將勳章和到場的母親分享，感謝母親林謝罕見平時節儉但做公益就「不手軟」，催生了「宏道運動發展基金會」。

卿雲勳章頒授對象是對國家政務著有勳勞的公務員，及對國家社會貢獻卓著的非公務員或外籍人士。今天賴總統頒授一等卿雲勳章給林鴻道，感謝數十年來林鴻道在運動發展上的貢獻，期待未來一起努力，用運動壯大國家。

今天包括林鴻道母親暨宏國關係事業董事長林謝罕見、立法院前院長王金平、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍、「舉重女神」郭婞淳及「金牌拳后」林郁婷等人到場觀禮，可見林鴻道在推動多項運動上的重大成就。總統府秘書長潘孟安、運動部次長黃啟煌等人也在場。

林鴻道致詞時表示，今天獲總統頒授勳章，不只是對個人的肯定，更是對整個體育界這段時間努力與成果的肯定，包括王金平前院長超過五十年的提攜、中華奧會歷代主席的接棒傳承，以及許多企業團隊的投入，當然還有投入賽場的選手們。

林鴻道也特別向台下的媽媽鞠躬致謝，他分享說母親平時節儉，搭飛機都捨不得坐商務艙，但做公益助人就不手軟，如此身教成他創辦宏道運動發展基金會的起點。

今天獲頒榮譽，林鴻道強調深感榮耀外，感受到肩上的責任與壓力，推動體育發展的路仍漫長，未來會持續努力，希望有朝一日運動員能成為台灣最受尊重的職業之一。

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道（右一）獲賴清德總統（右二）頒贈「一等卿雲勳章」，母親林謝罕見（右三）也到場見證。圖／總統府提供
