田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

中央社／ 記者陳容琛新北10日電
林仲威。 報系資料照

台灣好手林仲威今天在青年盃田徑賽男子400公尺跨欄決賽，以49秒82破大會紀錄摘下金牌，他表示經過充實冬訓後，目前正逐步修正技術，朝著名古屋亞運前進。

在去年亞洲田徑錦標賽摘下銅牌的林仲威，已經達標名古屋亞運的參賽標準，今天在新北市青年盃全國田徑公開賽的男子400公尺跨欄決賽，繳出49秒82成績率先衝線，技壓另外兩名跨欄好手陳建榮、彭名揚拿到金牌。

林仲威接受媒體採訪時表示，冬訓期間分別到日本、中國移地訓練，不僅接受到不同刺激，甚至體驗類似高地訓練的感覺。他笑稱，真的有累到，然而課表很適合自己，因此有提升信心，度過很充實的訓練週期。

林仲威補充，目前正嘗試縮短欄架間的步伐，希望讓自己秒數降低，屆時踏上名古屋亞運更有競爭力，但他透露現在比賽還不太敢放膽做，所以只能透過平常練習抓到好的感覺，再來應用的比賽上。

全國紀錄保持人彭名揚在巴黎奧運期間不慎嚴重受傷，直到本季才重新踏上400公尺跨欄賽場，但他對這次成績相當不滿意。彭名揚形容就像以前在前段班，突然掉到後面去，心態上需要調適，所幸目前身體狀況沒有問題，「畢竟沒有人受過類似的傷，一切只能靠自己。」

保持正向心態的彭名揚表示，距離拚名古屋亞運達標還有3個月，這段期間將閉關訓練，狠狠地猛練強度、把自己操死，他形容身體有力氣，可是卻有點鎖住感覺，「已經1年半沒有跑400欄，需要喚醒死去的記憶。」

投入台灣運動發展數十年 林鴻道獲頒一等卿雲勳章

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天上午從賴清德總統手中接獲「一等卿雲勳章」，表彰對台灣運動發展的付出和貢獻；林鴻道則將勳章和到場的母親分享，感謝母親林謝罕見平時節儉但做公益就「不手軟」，催生了「宏道運動發展基金會」。

林書豪投資帶熱匹克球 鍾振煒從粉筆線打到國際頒獎台

NBA球星林書豪的投資推動匹克球蓬勃發展，台灣選手鍾振煒藉著國際賽事成績崭露頭角。他從疫情中轉向匹克球，持續透過比賽與分享獎牌，促進這項運動在台灣的普及。

F1／2026年中國大獎賽將登場 估上海國際賽車場人潮將破紀錄

2026年一級方程式（F1）中國大獎賽將於13至15日在上海國際賽車場登場，計有11支車隊、22台賽車較勁。主辦單位評估...

拉普蘭極地橫越賽獲亞軍 陳彥博：期許成為冒險家

陳彥博在「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」獲得亞軍，賽事強度極高，對身體與精神負荷都是巨大考驗；他休養數日後接受中...

印地安泉名人賽／相隔9年闖16強 約克維奇承認贏得難看

手握5座印地安泉名人賽冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），挑戰第6冠的開局有些驚險，首戰打滿3盤晉級，今天第三輪和地主科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic）又是戰到決勝盤才以6：4、1：6、6：4出線，等了9年才重返印地安泉16強。

