田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

台灣好手林仲威今天在青年盃田徑賽男子400公尺跨欄決賽，以49秒82破大會紀錄摘下金牌，他表示經過充實冬訓後，目前正逐步修正技術，朝著名古屋亞運前進。

在去年亞洲田徑錦標賽摘下銅牌的林仲威，已經達標名古屋亞運的參賽標準，今天在新北市青年盃全國田徑公開賽的男子400公尺跨欄決賽，繳出49秒82成績率先衝線，技壓另外兩名跨欄好手陳建榮、彭名揚拿到金牌。

林仲威接受媒體採訪時表示，冬訓期間分別到日本、中國移地訓練，不僅接受到不同刺激，甚至體驗類似高地訓練的感覺。他笑稱，真的有累到，然而課表很適合自己，因此有提升信心，度過很充實的訓練週期。

林仲威補充，目前正嘗試縮短欄架間的步伐，希望讓自己秒數降低，屆時踏上名古屋亞運更有競爭力，但他透露現在比賽還不太敢放膽做，所以只能透過平常練習抓到好的感覺，再來應用的比賽上。

全國紀錄保持人彭名揚在巴黎奧運期間不慎嚴重受傷，直到本季才重新踏上400公尺跨欄賽場，但他對這次成績相當不滿意。彭名揚形容就像以前在前段班，突然掉到後面去，心態上需要調適，所幸目前身體狀況沒有問題，「畢竟沒有人受過類似的傷，一切只能靠自己。」

保持正向心態的彭名揚表示，距離拚名古屋亞運達標還有3個月，這段期間將閉關訓練，狠狠地猛練強度、把自己操死，他形容身體有力氣，可是卻有點鎖住感覺，「已經1年半沒有跑400欄，需要喚醒死去的記憶。」