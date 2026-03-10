林書豪投資帶熱匹克球 鍾振煒從粉筆線打到國際頒獎台

在美國，匹克球的「名人效應」與「投資效應」早已成形。多篇報導指出，包含林書豪在內的NBA球星曾投資美國職業匹克球大聯盟（MLP）球隊，帶動匹克球職業化與商業版圖擴張。就在這樣的浪潮裡，台灣匹克球選手鍾振煒走得更早、也更深。他不是台灣第一個拿起球拍的人，卻是最前期就投入，並靠著國際賽成績被看見的那一批。

粉筆、馬路、球網：他的匹克球從克難開始

台灣匹克球選手鍾振煒。圖/鍾振煒提供

鍾振煒原本是網球選手，球齡14年。真正讓他轉向的關鍵，發生在 COVID-19 疫情期間——場地封閉，網球場關起來，訓練被迫中斷。就在那段卡住的日子裡，是父親先把一個「新選項」帶回家。

他回憶，父親的朋友從美國帶回匹克球器材，爸爸轉頭問他：「這個跟網球很像，你要不要試試看？」就這麼一句話，像是替他推開另一扇門，也開啟了他和匹克球的緣分。

沒有正式場地怎麼辦？鍾振煒說，他們乾脆拿粉筆在馬路上劃線、架起球網就打；後來轉到公園的羽球場，把網子降下來照樣能練。他解釋，匹克球場地尺寸和羽球場相近，反而更容易「隨處開局」。

他笑說，那段日子雖然克難，卻也是他真正扎根這項新興運動的起點。幾個月後場地逐漸解封，他參加亞洲盃並一口氣拿下兩面金牌；那一刻他更確定：這不只是疫情下的替代訓練，而是一條可能帶他走得更遠的路。

從模仿到系統：他把職業影片當教科書

台灣匹克球選手鍾振煒。圖/鍾振煒提供

鍾振煒坦言，自己最初「沒有教練」。他先用網球的方式把球打起來，再大量觀看美國職業賽影片，自己摸索節奏、站位與出手選擇。也因為有網球底子，他轉換速度快；但他很快發現，匹克球的難，藏在非截擊區（Kitchen）等細節規則裡——不能像網球那樣一路貼網、靠截擊強勢壓制，而必須更講究控制與節奏，用耐心和布局一步步把對手「帶進」你設定的回合裡。

他說，亞洲盃結束後，隨即前往泰國出賽並一舉拿下三面金牌，開始被更多人看見。此後他頻繁征戰海外，與各國選手實戰交手，也不斷向選手與教練請益；前年更赴美集訓一個月，才真正把匹克球的整套「系統」補齊。

從怕失誤到敢出手：心態翻轉他的比賽方式

台灣匹克球選手鍾振煒。圖/鍾振煒提供

在他眼中，匹克球更像一盤棋：得懂得布局與等待，也要在瞬間出手，把優勢收進手裡。也因此他更偏好雙打——節奏更立體、變化更多、觀賞性更強；單打往往幾拍就分出勝負，雙打卻能把技巧與策略推到極致，讓每一回合都充滿算計與轉折。

談到與國外高大選手對決的優勢，鍾振煒沒有把答案放在力量或速度，而是回到兩個字——「心態」。他說：「不管再怎麼難打、比分再怎麼落後，我都會想辦法把它打回來。」比起一口氣硬拚到底，他更相信把每一分撐住、把每一次機會等出來；那份願意熬、願意等的耐心，往往才是逆轉的起點。這樣的心態，也與他過去打網球時形成強烈反差。

鍾振煒回憶，以前打網球最怕被人盯著看，只要觀眾在場、教練站近一點，他就容易緊張；但轉到匹克球後，情況反而顛倒過來。他直言：「越多人看，我反而打得越好。」不是性格突然改變，而是成績與累積帶來的自信，讓他從「怕失誤」走到「敢做選擇」，也更能在關鍵時刻做出果斷判斷。

金牌也能送人：鐘振煒把勝利分享給球迷

台灣匹克球選手鍾振煒。圖/鍾振煒提供

鍾振煒跑國際賽頻繁，常常都能帶回成績。被問到「算過拿幾面金牌？」他笑說：「沒算過，獎牌多到自己都不確定放在哪裡。」更特別的是，他會在現場把獎牌簽名後送給支持他的球迷。

他表示，若是規模較大、設計特別漂亮或具有紀念意義的獎牌，他會好好留下來珍藏；但若是一般賽事的獎牌，或同樣的款式已經拿過很多次，他更想把那份喜悅分享出去。

他說，特別是在國外比賽現場，總有人替你加油、一路追著看，那種支持會讓你感覺：這不只是自己個人的勝利。對他而言，獎牌不只是鎖進櫃子裡的收藏，更是一段關係的證明——你被看見，也願意回應那份熱情與陪伴。

林書豪投資、明星參戰：匹克球熱度全面升溫

台灣匹克球選手鍾振煒。圖/鍾振煒提供

林書豪是美國職業匹克球大聯盟（Major League Pickleball, MLP）球隊 Bay Area Breakers 的共同持有者（Co-owner）之一，也經常在個人社群分享打匹克球的樂趣。

被問到匹克球為何能在短短兩三年內衝進主流？鍾振煒的答案很直接：上手快、回饋快、參與門檻低。他說，四個新手走進球場，兩個小時就能讓大家「打起比賽」——不一定打得精準，但能來回、能對戰，也能在笑聲裡把節奏跑起來。這種立刻感受到樂趣與成就的體驗，正是匹克球迅速擴散、吸引更多人加入的關鍵。

SFIA與相關報告也指出，匹克球連續多年成為美國成長最快的運動之一，參與人口近年快速攀升。

當名人加入、資本投入、賽事與場館越來越多，匹克球就不再只是「某種簡化版網球」，而是一個能被完整經營的產業，也因此吸引林書豪等球星投資職業隊，在不同城市拓展賽事版圖。

台灣被看見：鐘振煒的下一個目標

台灣匹克球選手鍾振煒。圖/鍾振煒提供

鍾振煒表示，他不是第一個打匹克球的人，但確實是「很前期就投入的那一批」。早期在台灣找不到足夠強度的對手，他乾脆去泰國、越南住一個月訓練；如今台灣逐漸有更多好手冒出來，他也能在本地維持訓練品質，遇到國際賽再把強度拉到最高。

他想扮演的角色很清楚：繼續在國際賽場拿出成績，把台灣的名字放進更大的對話裡；同時也把自己一路「從粉筆線到國際頒獎台」的經驗，回饋給更多想踏進球場的人。

鍾振煒也說：「匹克球很容易開始，但要打到高水平很難。」也正因為難，他才著迷——每一次出手都在學習，每一次回合都在逼你成長。而當他把獎牌簽名送出去的那一刻，這項運動的魅力也變得更清楚：贏不是終點，讓更多人一起喜歡、一起參與，才是這波全球熱潮能走得更長的原因。

（全文由作者授權提供）