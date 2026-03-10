快訊

F1／2026年中國大獎賽將登場 估上海國際賽車場人潮將破紀錄

中央社／ 上海10日電
圖為車迷俯身探究F1座艙。中新社
圖為車迷俯身探究F1座艙。中新社

2026年一級方程式（F1）中國大獎賽將於13至15日在上海國際賽車場登場，計有11支車隊、22台賽車較勁。主辦單位評估，3天賽事觀賽人次累計將達23萬人次，有望打破過往紀錄。

2026年F1賽季共計24站賽事，中國大獎賽為第2站，賽事將於13至15日登場。中國大獎賽也將連續第3年舉辦賽季首場衝刺賽（Sprint）；以培育女性車手為宗旨的F1學院（F1 Academy）將再度登場。

F1中國大獎賽主辦單位為上海久事體育。上海久事體育產業發展（集團）有限公司副總經理張偉堯接受媒體聯訪時說，中國大獎賽作為F1賽季第2站，無疑將成為全球車迷觀察賽事最新變化的窗口。

張偉堯提到，F1賽事今年有第11支車隊凱迪拉克（Cadillac）加入，中國賽車運動員周冠宇列名凱迪拉克車隊儲備車手，相信不管是新車隊的布局或新技術、新規則的革新，都將為賽事注入更多不確定性和觀賞性。

他表示，根據統計資料，預計3天賽事到場觀賽人次將達23萬人次，有望創造觀賽人次新高紀錄。從目前售出票券來看，有14%觀眾來自上海以外地方，其中74%為外省市觀眾，上海境外觀眾人次較去年提升約3%。

上海市體育局指出，上海國際賽車場E看台為這次場地升級重點部分，去年12月中旬啟動相關工程，耗時1個半月完成施工。E看台升級後可容納4000多名觀眾觀賽，座椅在結構安全性、耐久性和舒適度上均遵循國際標準。

F1中國大獎賽創造賽事經濟，多家區域飯店呈現供不應求狀態。上海市嘉定區文化和旅遊局副局長金芬表示，抓住F1中國大獎賽在嘉定區舉辦的契機，舉辦第18屆上海汽車文化節，推出特色路線等消費活動，期待觀眾在嘉定多留一天、多玩一處。

