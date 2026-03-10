拉普蘭極地橫越賽獲亞軍 陳彥博：期許成為冒險家

陳彥博在「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」獲得亞軍，賽事強度極高，對身體與精神負荷都是巨大考驗；他休養數日後接受中央社專訪表示，對於自己的表現算滿意，期許未來繼續參賽訓練累積經驗，成為心目中想成為的冒險家。

極地超馬好手陳彥博第二度參加「瑞典拉普蘭極地橫越賽」（Montane Lapland Arctic Ultra），這次挑戰的是強度極高的185公里組，他以1天19小時3分鐘完賽奪得亞軍。賽程中陳彥博把睡眠時間壓縮到1小時，途中因高強度奔跑、足部極度潮濕出現了「戰壕足」徵兆，還出現幻聽與幻覺。完賽後陳彥博體力透支休息恢復了數日，9日接受中央社專訪。

他表示，比賽結果跟預期狀況沒有差太多，但當然還可以再更好；賽前環台體能訓練就把體能練好，速度也比以往快，所以沒有太大問題，他對於自己比賽中的睡眠管控到達極限也表示滿意。到達終點後，陳彥博拿著國旗說：「只睡1小時且拿到第2，我覺得自己很棒！」

陳彥博這次比賽最大的撞牆期發生在第2天晚上8時到11時之間，他出現幻覺、幻聽，身體因為卡路里不足開始發冷，速度一度變得很慢，一停下來體溫又會下降所以不敢停下來。他說，那是整場賽事中最痛苦的時段，但他不斷告訴自己終點就快到了並且堅持下去。

被問及185公里賽事與500公里賽事的不同，陳彥博表示，500公里是長時間的身心作戰，185公里則是在短時間內就把人逼到極限，因此這次他的恢復時間比上次更長。

他說，185公里賽事長度更短、強度更高、速度更快，給身體的負擔也越大，消耗的卡路里也比500公里更多，最大的挑戰就是運動員要在接近或超越極限的狀況下完成比賽。在2天幾乎沒有睡眠、零下20度的環境中做這麼高強度的競賽是他以前未曾嘗試過的。

此外，185公里的賽事需要精細、精確、精準的體溫、速度與個人管控。超輕量的裝備所有食物都是計算的剛剛好，沒有任何備用食物的空間，若一有突發狀況，就會有很大的風險，小則影響速度、大則危及性命。

他表示，他在2024年的比賽和奪冠的選手柯巴瑞耶（Thierry Corbarieu）交流過超輕量的心法，這次比以往突破很多，但比起前3名的選手還算是非常保守，因為對他們來說零下40度才是真正的冷，所以裝備的配置就會很不同，陳彥博說自己溫度的適應是在比完賽之後才真的完成。

未來他計劃每一年都參加這樣的長征或冒險競賽，希望在技術觀念與冷環境的知識可以繼續學習加強，期許自己不斷在這項比賽不斷突破；十幾年來幾乎是亞洲唯一可以和世界頂尖選手一同站在競技舞台的運動員，他自己感到相當不容易。

陳彥博說，極地橫越賽不是靠年輕獲勝，而是需要很多時間的累積、心理的韌性跟在危險、高壓環境下的判斷能力，期許未來能在這項賽事勝出，成為自己心目中想成為的冒險家。