印地安泉名人賽／相隔9年闖16強 約克維奇承認贏得難看

手握5座印地安泉名人賽冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），挑戰第6冠的開局有些驚險，首戰打滿3盤晉級，今天第三輪和地主科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic）又是戰到決勝盤才以6：4、1：6、6：4出線，等了9年才重返印地安泉16強。

科瓦切維奇比小約年輕11歲，2005年美網是他首度看到偶像比賽，21年後成為隔網較勁的對手，小約也讚塞爾維亞裔的科瓦切維奇打出出色內容。

上一度晉級16強已是2017年的小約說：「我們都知道對方，我們說著相同語言，他整個家族都在塞爾維亞，看到他有好表現感覺很棒，他這一站有很好發揮。賽前我就知道，如果他發球有發揮、落點精準，就會很難破發，結果也確實如此。」

38歲的小約目前和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列賽史最多的5冠，今年是他第17度參賽，今天勝利也讓他成為名人賽史晉級第四輪的第二老選手，僅次於克羅埃西亞老將卡洛維奇（Ivo Karlovic）2019年打進印地安前16強的40歲。

雖重返16強，小約對目前表現卻不甚滿意，「老實說，我不是真的那麼享受其中。」談到出戰科瓦切維奇的感想，小約表示面發揮很好的對手，要奪勝不容易，這場雖「贏得難看」，仍開心通過考驗。

名列第3種子的小約下戰將和英國德萊普（Jack Draper）搶8強門票，今年他還參加雙打，和希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）聯手，首戰就碰列第3種子的衛冕軍薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）。