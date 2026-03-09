全國自由車冠軍得主邱聖芯控教練獎金遭私下瓜分 高市運發局對外說明

2025全運會自由車冠軍得主邱聖芯指控，高雄市自由車委員會在未告知她的情況下，私下平分配教練獎金給全運會名單中的教練團隊，誇張的是這些教練過去2年根本未參與她的訓練。高市運發局表示，經查邱姓選手的訓練教練未入選本屆代表隊教練，因此不符合獎金申請資格；會針對相關現行法規與高雄市體育總會研商檢討，以落實照顧選手。

邱聖芯指出，去年10月她在全國運動會公路賽拿下冠軍，順利完成三連霸紀錄，為了這場比賽她花很多心思準備，甚至花錢請教練以求自我突破。前陣子她準備將10萬元教練獎金分享給指導教練時，卻發覺這筆錢已被高雄市自由車委員會私自平分配給全運會名單中的教練團隊。

邱聖芯說，沒人跟她提起這件事情，追問後得知，高雄市自由車委員會經過討論，由於沒人能夠證明自己是邱聖芯的指導教練，於是把教練獎金平均分配給教練名單中的人，她也曾傳訊息詢問獎金問題，對方不是已讀不回，就是完全不讀，甚至有人早就把她封鎖。

當她冒著各種風險在路上訓練、拚命比賽拿下金牌時，有些人不曾為她執教，甚至沒有任何交集就把她的教練獎金給均分了，「你們覺得合理嗎？」

邱聖芯無奈說「在台灣當運動員不容易，但我堅持下來了，可是卻得到這種不公平待遇，請問誰還會堅持下去？是不是我沒有發聲這件事情就這樣過去了？」

針對選手指控內容，高市運發局回應，全國運動會教練獎金係依據高雄市體育獎助金發給辦法規定核發，自由車代表隊教練可向本局申請教練獎金。查邱姓選手平時訓練教練並未入選本屆代表隊教練，因此該教練並未符合獎金申請資格。本案經選手反映代表隊教練團隊並未實質指導選手，引發選手感受不公。

運發局表示，會針對相關現行法規與高雄市體育總會研商檢討，以落實照顧選手。後續將持續與高雄市體育總會自由車委員會及代表隊教練團溝通，期盼協調教練獎金適度分配。