格鬥／WOTD-ETD 14鐵籠激戰爆驚奇 彭皓宇降伏對手三連勝

台灣最高競技殿堂「WOTD-ETD 14」昨天於台北體育館引爆戰火，在最考驗技術與膽識的 Alpha MMA（職業綜合格鬥）與極限立技賽場上，上演了多場令人血脈賁張的終結大秀，主秀去年獲邀赴南韓加WXF世界格鬥大賽的「蜜獾武士」彭皓宇，第二回合死鎖住對手後逆轉勝奪下3連勝，賽後更霸氣說，「接下來見誰殺誰！」

代表 iFighting 進行勢格鬥館的「蜜獾武士」彭皓宇，為了不讓父母承受心理負擔，選擇隱瞞家人獨自熬過艱辛的減重期。比賽中他強忍對手猛烈踢擊的劇痛，在擂台邊緣的角力壓迫下，一度在心裡崩潰吶喊：「你有完沒完啊！」最終他咬牙撐過劣勢，在第二回合從背後死死鎖住對手頸部，成功迫使對手投降。挾著這場得來不易的逆轉勝，彭皓宇霸氣宣告：「今年目標就是打進 Road to UFC 成為亞洲頂尖，接下來見誰殺誰！」

同樣在 Alpha MMA 職業賽場大放異彩的，還有代表 WAZA 技擊空間的李稘錄。首度踏上職業鐵籠的他，在比賽中敏銳察覺對手的防守破綻，果斷放棄原先打滿兩局的保守戰略。他臨場發揮連續的猛烈肘擊，在第一回合就將對手打至失去意識，用一記震撼全場的 KO 宣告霸氣降臨。賽後他表示將先投入全民運選拔，隨後必定重返職業舞台尋找下一個獵物。

壓軸的 Alpha MMA 男子輕量級主賽，背負8連勝光環的廖翔迎戰實力深不可測的英國猛將布魯莫（Isaac Bloomer）。雙方展開長達10分鐘的高張力肉搏戰，最終三名裁判一致給出平手判決。面對中斷的連勝，廖翔賽後難掩失落，懊惱嘆道：「三個裁判都判平手，感覺就像只是得了個參加獎。」他誓言回去將徹底檢討影片，彌補不足。

女子組主賽同樣高潮迭起，素有「神鋒」美名的李彥誼迎戰硬底子好手陸怡璇。身為一位母親，李彥誼日常必須在撫養子女、道館教課與高強度的備賽訓練之間努力取得平衡。然而，這三重身分的重擔不僅沒有削弱她的鋒芒，反而淬鍊出她更強大的心理素質。她在擂台上成功克服過去的技術盲點，展現全面壓制的猛烈攻勢，最終毫無懸念地收下勝利。

賽事主辦人鄭宇哲表示，「本屆 WOTD-ETD 14 可謂台灣格鬥運動發展的重要里程碑。多位長期在國內賽場深耕磨練的選手，今日正式邁入職業生涯新階段。例如過去在本賽事中屢創佳績的好手，如林禾順、青柳克明與李育昇等人，透過持續的淬鍊與成長，已具備挑戰國際舞台的實力。我們期待他們以此為起點，持續茁壯，並代表台灣走向世界。」