高球／台日高手齊聚 鴻海女子賽12日燃戰火

由鴻海科技集團（Hon Hai Technology Group）冠名贊助、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）及日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）攜手舉辦的「2026 台灣鴻海女子高爾夫公開賽」，將於3月12日到15日在東方高爾夫俱樂部登場，地主球星吳佳晏、台巡獎金后曾雅妮將悍衛主場，挑戰留下金盃。

作為 JLPGA 2026 賽季唯一的海外正巡賽事，今年賽事規格全面升級，總獎金達200萬美元，吸引日本與台灣巡迴賽前五好手參與角逐。今天記者會中也同步揭曉多項賽事亮點，包括豪華一桿進洞獎與多項高額副賞獎項；同時接軌國際頂尖賽事規格，首度以「鴻海活動 APP」結合場內互動闖關與抽獎活動。

本次賽事集結台日頂尖選手，日本軍團由美日巡賽雙棲球星、世界排名第30名的古江彩佳領軍，JLPGA排名前五的佐久間朱莉、神谷空、河本結、菅楓華與高橋彩華也將共同角逐冠軍。

台灣方面則由旅日好手吳佳晏，以及擁有五座大滿貫冠軍的台巡獎金后曾雅妮領銜，聯手台巡前五好手李旻、蔡佩穎、陳之敏與黃靖，力拚主場佳績。前世界球后申智愛亦將參戰，使本屆賽事的台日韓頂尖對決更添看點。

身為鴻海贊助台灣代表選手，吳佳晏很開心能回到台灣參加這場高規格賽事，「在熟悉的球場與球迷的支持下比賽。希望能把握主場優勢，將榮耀留在台灣。」日本JLPGA球后佐久間朱莉則展現強烈鬥志，她說：「台灣選手在強風中也能穩定應戰，對此感到印象深刻，最後我也很期待能讓台灣球迷看到我的球技。」

鴻海科技集團巫俊毅副總經理暨發言人致詞時表示，很榮幸能在睽違近半世紀後，再次將亞洲第一大女子高爾夫巡迴賽帶回台灣，「也期待透過 JLPGA 與 TLPGA 的合作，為台灣女子高爾夫打造更高規格、更具國際競爭力的舞台。同時，我們也特別感謝日本軟銀公司的大力支持，加碼賽事總獎金，讓今年賽事規模得以再上一層樓。」

TLPGA 黃璧洵理事長則表示，今年與JLPGA日巡賽共證合作，不僅等級向上提升，總獎金突破至200萬美元，同時也是台灣女子高爾夫與JLPGA經過48年後，再次合作的海外巡迴賽事，這場比賽不但可以讓國人近距離欣賞頂尖職業選手的球技，也能欣賞一場精采的高球競賽。」