全英羽賽／疫情時只能看全英賽轉播 林俊易奪冠喊美夢成真

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「左手重砲」林俊易成為台灣首位贏得全英羽賽冠軍的男單選手。 法新社
「左手重砲」林俊易成為台灣首位贏得全英羽賽冠軍的男單選手。 法新社

「左手重砲」林俊易和搭檔不到兩年的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁雙雙闖進全英公開賽決賽，昨天壓軸日賽程更接連打下金盃，同日奪冠寫下台灣羽壇新頁，也攻占羽球世界聯盟（BWF）官網，標題更下了「中華隊值得紀念的一天」。

兩組台將都以非種子的身分闖進決賽，先登場的寶島混雙在首局泰半落後下逆轉，最終以21：19、21：18力退世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），合拍首度打進BWF高等級賽事的決賽就一舉登頂，

林俊易接棒，男單決賽以21：15、22：20擊敗世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen），除成為第一位全英奪冠的男單台將，本季第二冠也入袋。

混雙組合葉宏蔚／詹又蓁雙打下金盃。 法國新聞社
混雙組合葉宏蔚／詹又蓁雙打下金盃。 法國新聞社

一月先在BWF超級750的印度公開賽技壓群雄，林俊易全英迎接本季第二冠後，在年終賽積分也躍居龍頭。經過五天激戰，他接受官訪訪問表示非常疲憊，他還提到有一球對手似乎回球出界，但自己卻把球打回來，「我當時非常懊惱，因為那一分本來可以結束比賽。」

「通常我會很在意這樣的失誤，然後心情被影響，但今天我的想法是，好吧，還要再拿兩分，冷靜然後專注在下一球。」林俊易說。

年前在國內受訪時，林俊易就曾提到本季目標之一是全英賽奪牌，如今不但完成設定更是直接登頂，他形容是「美夢成真」，「我記得在新冠肺炎時，看我的隊友打這站比賽，我就非常興奮，能從看電視到參賽還奪冠，感覺不可思議。」

官網報導也提到，葉宏蔚／詹又蓁和林俊易都加入戴資穎行列，成為全英賽奪冠的台將。去年宣布正式退役的小戴，是全英賽2017年、18年和20年冠軍。

台灣選手好表現登上羽球世界聯盟（BWF）官網。
台灣選手好表現登上羽球世界聯盟（BWF）官網。

全英羽賽／台將接棒捧冠！林俊易男單登頂成第一人

今年一月剛在印度公開賽奪冠，我國好手「左手重砲」林俊易今天迎接生涯更大勝利，他在歷史最悠久的全英公開賽一路打進決賽，今天碰世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）再延續對戰連勝，以21：15、22：20奪勝，成為第一位全英奪冠的男單台將。

全英羽賽／首闖決賽就奪冠！葉宏蔚、詹又蓁拍下世界第五寫台灣紀錄

成為我國第一組打進全英公開賽決賽的混雙組合，世界排名第15名的葉宏蔚／詹又蓁，今天在率先進行的決賽對決世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue）再寫奇蹟，以21：19、21：18登頂，締造台灣羽壇新頁，讓詹又蓁直呼「不可思議」。

全英羽賽／疫情時只能看全英賽轉播 林俊易奪冠喊美夢成真

「左手重砲」林俊易和搭檔不到兩年的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁雙雙闖進全英公開賽決賽，昨天壓軸日賽程更接連打下金盃，同日奪冠寫下台灣羽壇新頁，也攻占羽球世界聯盟（BWF）官網，標題更下了「中華隊值得紀念的一天」。

田徑／青年盃又超風速摘金 陳玟溥苦笑盼盡快達亞運標

台灣男子短跑好手陳玟溥今天在新北市青年盃全國田徑公開賽100公尺決賽，又在超風速下飆出10秒07摘金，他苦笑說：「這種天...

游泳／12歲何康婗達標名古屋亞運 創最年輕游泳國手紀錄

台灣12歲游泳新星何康婗在全國春季錦標賽的女子200公尺蛙式達標名古屋亞運，將寫下史上最年輕游泳亞運國手紀錄，身兼教練的...

印地安泉網賽／莎芭蓮卡對決大坂直美 詹皓晴女雙出局

印地安泉女網賽將上演話題對決，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和日本前球后大坂直美今天都過關，暌違8年將再碰頭，尋求8強門票，莎芭蓮卡放話要「復仇」，大坂直美也喊碰現任世界第一會增添動力，目標延續對戰連勝。

