全英羽賽／疫情時只能看全英賽轉播 林俊易奪冠喊美夢成真

「左手重砲」林俊易和搭檔不到兩年的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁雙雙闖進全英公開賽決賽，昨天壓軸日賽程更接連打下金盃，同日奪冠寫下台灣羽壇新頁，也攻占羽球世界聯盟（BWF）官網，標題更下了「中華隊值得紀念的一天」。

兩組台將都以非種子的身分闖進決賽，先登場的寶島混雙在首局泰半落後下逆轉，最終以21：19、21：18力退世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），合拍首度打進BWF高等級賽事的決賽就一舉登頂，

林俊易接棒，男單決賽以21：15、22：20擊敗世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen），除成為第一位全英奪冠的男單台將，本季第二冠也入袋。

混雙組合葉宏蔚／詹又蓁雙打下金盃。 法國新聞社

一月先在BWF超級750的印度公開賽技壓群雄，林俊易全英迎接本季第二冠後，在年終賽積分也躍居龍頭。經過五天激戰，他接受官訪訪問表示非常疲憊，他還提到有一球對手似乎回球出界，但自己卻把球打回來，「我當時非常懊惱，因為那一分本來可以結束比賽。」

「通常我會很在意這樣的失誤，然後心情被影響，但今天我的想法是，好吧，還要再拿兩分，冷靜然後專注在下一球。」林俊易說。

年前在國內受訪時，林俊易就曾提到本季目標之一是全英賽奪牌，如今不但完成設定更是直接登頂，他形容是「美夢成真」，「我記得在新冠肺炎時，看我的隊友打這站比賽，我就非常興奮，能從看電視到參賽還奪冠，感覺不可思議。」

官網報導也提到，葉宏蔚／詹又蓁和林俊易都加入戴資穎行列，成為全英賽奪冠的台將。去年宣布正式退役的小戴，是全英賽2017年、18年和20年冠軍。