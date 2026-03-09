中華隊擊敗南韓 新北民代兌現承諾今晚送400份雞排

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊擊敗南韓，引發全台狂歡。新北市民代今晚間7時將在服務處發送400份雞排，與民眾一起分享勝利喜悅。

新北市議員蔡淑君在中華隊日前擊敗捷克時，就在臉書發文承諾，只要再打敗南韓就送雞排與大家慶祝。如今中華隊順利擊敗南韓，她也兌現承諾舉辦活動，邀請球迷一起同樂。

活動將於今晚7時在林口區仁愛路二段123號的蔡淑君服務處發放「品嚐悅」雞排兌換券，數量共400份，送完為止，歡迎民眾一起到場同慶。