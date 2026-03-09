快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／青年盃又超風速摘金 陳玟溥苦笑盼盡快達亞運標

中央社／ 新北9日電
台灣男子短跑好手陳玟溥。資料照
台灣男子短跑好手陳玟溥。資料照

台灣男子短跑好手陳玟溥今天在新北市青年盃全國田徑公開賽100公尺決賽，又在超風速下飆出10秒07摘金，他苦笑說：「這種天氣已預料會超風速，但還是希望早點達亞運標。」

和超風速特別有緣的陳玟溥，去年10月雲林全運會決賽，就在每秒2.7公尺的風速助威下跑出9秒95。依規定，風速必須在每秒2公尺以內，成績才會被承認。

陳玟溥在昨天青年盃男子100公尺預賽就跑出10秒18，不過風速每秒2.3公尺；今天決賽，又在每秒3.4公尺的超風速助威下，狂飆10秒07摘金，只可惜無法認定達名古屋亞運參賽標準的10秒20。

陳玟溥接受中央社訪問時表示，「感覺就是一半一半，跑得還算是開心，但又覺得超風速很可惜，跟去年全運會的感覺很像，只是今天這種風，感覺我還可以再快一點。」

陳玟溥提到，雖然對於亞運達標沒什麼壓力，且自認「早晚會達到」，但在成績計算截止前，大概也只剩下4到5場比賽。

陳玟溥表示，剩下的比賽還是要專心一點，可能從預賽開始就不能放鬆，早點達標也可以提前為亞運作準備。陳玟溥預計下一場百公尺賽事，將是3月27日登場的全國大專校院田徑公開賽。

自從去年全運會成為跑進10秒內台灣第1人後，陳玟溥打開知名度，包括上週的港都盃全國田徑錦標賽、本週的青年盃，都有許多小選手搶著合照要簽名。

陳玟溥表示，「確實有不一樣的感覺，不過我覺得這對台灣田徑是好事，畢竟田徑相較於其他運動，比較不受到民眾的重視，身為選手就是盡量跑出好成績，吸引更多人關注。」

陳玟溥也將參加3月20日在波蘭舉行的世界室內田徑錦標賽男子60公尺賽事，他表示，能出去和世界級選手較量是很棒的事情，相信只要100公尺跑得好，60公尺也沒煩惱。

陳玟溥 中央社 亞運

延伸閱讀

游泳／12歲何康婗達標名古屋亞運 創最年輕游泳國手紀錄

全英羽賽／林俊易奪冠成台灣男單第一人 下階段目標拚世界前3

田徑／青年盃全國賽 朱品薰女子標槍摘金達亞運標

田徑／中國室內大獎賽 張博雅60公尺跨欄破全國摘金

相關新聞

全英羽賽／台將接棒捧冠！林俊易男單登頂成第一人

今年一月剛在印度公開賽奪冠，我國好手「左手重砲」林俊易今天迎接生涯更大勝利，他在歷史最悠久的全英公開賽一路打進決賽，今天碰世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）再延續對戰連勝，以21：15、22：20奪勝，成為第一位全英奪冠的男單台將。

全英羽賽／首闖決賽就奪冠！葉宏蔚、詹又蓁拍下世界第五寫台灣紀錄

成為我國第一組打進全英公開賽決賽的混雙組合，世界排名第15名的葉宏蔚／詹又蓁，今天在率先進行的決賽對決世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue）再寫奇蹟，以21：19、21：18登頂，締造台灣羽壇新頁，讓詹又蓁直呼「不可思議」。

田徑／青年盃又超風速摘金 陳玟溥苦笑盼盡快達亞運標

台灣男子短跑好手陳玟溥今天在新北市青年盃全國田徑公開賽100公尺決賽，又在超風速下飆出10秒07摘金，他苦笑說：「這種天...

游泳／12歲何康婗達標名古屋亞運 創最年輕游泳國手紀錄

台灣12歲游泳新星何康婗在全國春季錦標賽的女子200公尺蛙式達標名古屋亞運，將寫下史上最年輕游泳亞運國手紀錄，身兼教練的...

印地安泉網賽／莎芭蓮卡對決大坂直美 詹皓晴女雙出局

印地安泉女網賽將上演話題對決，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和日本前球后大坂直美今天都過關，暌違8年將再碰頭，尋求8強門票，莎芭蓮卡放話要「復仇」，大坂直美也喊碰現任世界第一會增添動力，目標延續對戰連勝。

全英羽賽／林俊易奪冠成台灣男單第一人 下階段目標拚世界前3

台灣羽球「左手重砲」林俊易昨天拿下全英羽球公開賽男單冠軍，成為賽史台灣第1人，他笑說，不敢看手機因為訊息太多。他也發下豪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。