田徑／青年盃又超風速摘金 陳玟溥苦笑盼盡快達亞運標

台灣男子短跑好手陳玟溥今天在新北市青年盃全國田徑公開賽100公尺決賽，又在超風速下飆出10秒07摘金，他苦笑說：「這種天氣已預料會超風速，但還是希望早點達亞運標。」

和超風速特別有緣的陳玟溥，去年10月雲林全運會決賽，就在每秒2.7公尺的風速助威下跑出9秒95。依規定，風速必須在每秒2公尺以內，成績才會被承認。

陳玟溥在昨天青年盃男子100公尺預賽就跑出10秒18，不過風速每秒2.3公尺；今天決賽，又在每秒3.4公尺的超風速助威下，狂飆10秒07摘金，只可惜無法認定達名古屋亞運參賽標準的10秒20。

陳玟溥接受中央社訪問時表示，「感覺就是一半一半，跑得還算是開心，但又覺得超風速很可惜，跟去年全運會的感覺很像，只是今天這種風，感覺我還可以再快一點。」

陳玟溥提到，雖然對於亞運達標沒什麼壓力，且自認「早晚會達到」，但在成績計算截止前，大概也只剩下4到5場比賽。

陳玟溥表示，剩下的比賽還是要專心一點，可能從預賽開始就不能放鬆，早點達標也可以提前為亞運作準備。陳玟溥預計下一場百公尺賽事，將是3月27日登場的全國大專校院田徑公開賽。

自從去年全運會成為跑進10秒內台灣第1人後，陳玟溥打開知名度，包括上週的港都盃全國田徑錦標賽、本週的青年盃，都有許多小選手搶著合照要簽名。

陳玟溥表示，「確實有不一樣的感覺，不過我覺得這對台灣田徑是好事，畢竟田徑相較於其他運動，比較不受到民眾的重視，身為選手就是盡量跑出好成績，吸引更多人關注。」

陳玟溥也將參加3月20日在波蘭舉行的世界室內田徑錦標賽男子60公尺賽事，他表示，能出去和世界級選手較量是很棒的事情，相信只要100公尺跑得好，60公尺也沒煩惱。