印地安泉網賽／莎芭蓮卡對決大坂直美 詹皓晴女雙出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡將和大坂直美(右)碰頭。 路透社
莎芭蓮卡將和大坂直美(右)碰頭。 路透社

印地安泉女網賽將上演話題對決，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和日本前球后大坂直美今天都過關，暌違8年將再碰頭，尋求8強門票，莎芭蓮卡放話要「復仇」，大坂直美也喊碰現任世界第一會增添動力，目標延續對戰連勝。

莎芭蓮卡面對世界排名35的羅馬尼亞對手克莉絲蒂安（Jaqueline Cristian）以6：4、6：1勝出，大坂直美則以6：1、3：6、6：1拍下哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio），晉級16強也讓這場前後球后對決成真。

這才是兩人生涯第2度蓬頭，且前一次已是8年前在美網第四輪的交手，當時兩人都才20歲，列20種子的大坂直美在三盤大戰晉級。

時隔8年，大坂直美經歷生女復出，莎芭蓮卡成為4座大滿貫在手的球后，身為頭號種子的她說：「我有機會可以復仇，我很想和她交手。」

同樣握有4座大滿貫的大坂直美表示，莎芭蓮卡表現很穩定，是現在排名第一的球員，對自己來說交手是個動力，「我很興奮對到她，很期待複製勝利。」

我國女將詹皓晴和印尼搭檔曾麗美（Janice Tjen）今天也上陣，台印組合面對列第7種子的西班牙布克沙（Cristina Bucsa）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez），台印組合一下場雖遭破發，但第6局回破成功，「搶7」中更瓦解對手2個盤末點，以12：10先下一城。

可惜第7種子第二盤以6：4扳平盤數，決勝「超級搶10」中再以10：5搶下勝利，讓台印組合止步16強。

