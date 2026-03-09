游泳／12歲何康婗達標名古屋亞運 創最年輕游泳國手紀錄

台灣12歲游泳新星何康婗在全國春季錦標賽的女子200公尺蛙式達標名古屋亞運，將寫下史上最年輕游泳亞運國手紀錄，身兼教練的父親何兆基透露，女兒也很開心。

在台中登場的115年全國春季游泳錦標賽，年僅12歲的何康婗在13、14歲女子組表現亮眼，不僅50、100公尺蝶式摘金，200公尺混合式拿到銀牌，而且50、100及200公尺蛙式全數打破大會紀錄奪金，其中200公尺蛙式更以2分31秒72達標名古屋亞運，將締造台灣史上最年輕游泳亞運國手紀錄。

何兆基今天接受中央社採訪時指出，結束去年舉行的全國運動會後，刻意讓何康婗稍微放慢腳步，寒假期間也沒有練很多，直到寒假後才慢慢提升強度，專注備戰4月的全國中等學校運動會，而這次春季賽則以賽代訓，沒想到提前達到名古屋亞運標準。

何兆基表示，在全運會的高張力賽事都無緣達標，原本設定何康婗全中運再挑戰，結果意外得到驚喜，「賽前沒有預期會達標，可能是心態上比較放鬆，她自己也很開心，之後會再帶她吃好料的。」

下個月將滿13歲的何康婗，從小跟著游泳教練父親泡在泳池裡，首次參加幼兒比賽就拿到獎項，天生的水感被父親發掘。不過何兆基認為，女兒付出很多後天努力，甚至也曾遇到瓶頸、面對成績不如預期的心態調適，逐步成長才有現在的成績。

何兆基提到，目前先讓何康婗專注拚全中運，尤其在全運會發現她還有很多細節能夠做得更好，包含跳水出發、觸牆轉身等動作仍有修正空間，接著再爭取國際賽機會，幫助她增添比賽經驗。