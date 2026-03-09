全英羽賽／林俊易奪冠成台灣男單第一人 下階段目標拚世界前3

台灣羽球「左手重砲」林俊易昨天拿下全英羽球公開賽男單冠軍，成為賽史台灣第1人，他笑說，不敢看手機因為訊息太多。他也發下豪語，接下來目標希望可以闖進世界前3。

林俊易現年26歲，在全英羽球公開賽前的世界羽球聯盟（BWF）男單世界排名第11，在他奪冠後可進帳1萬3500分積分，預料可輕鬆擠進前10名，甚至上看第8名。

林俊易昨天奪冠後，先接受主辦單位訪問，接著慶功合照、收操、恢復，還自己點了外送回到飯店，雖然忙碌但仍覺得不可思議。

林俊易今天接受中央社記者訪問時笑說，從確定拿下冠軍後一直都不敢看手機，「因為知道會有太多訊息，我也不知道該從何開始回覆，所以就想說先吃飯、梳洗，讓自己冷靜一下。」

提到這場全英冠軍戰對上印度一哥森恩（Lakshya Sen），林俊易分析，第1局打得很順，自然體力也消耗很多，第2局失誤比較多，加上逆風的關係，所以殺球就沒這麼有力，「雖然一度落後，但我沒想過打第3局，只有想到印度奪冠時也是這樣的情況，沒道理這次撐不過去。」

林俊易提到，聽說全英公開賽都會把歷屆冠軍做成人形立板放在球場，「這個感覺很酷，如果明年有我的看板，我到球場一定先和自己合照紀念一下。」

BWF賽季才剛開始，林俊易就包辦了超級750印度公開賽、超級1000全英公開賽2場高等級賽事冠軍，壓力可預期隨之而來。

林俊易表示，「我覺得接下來壓力一定會有，還是得要靠自己拿捏，不要搞得得失心太重，我不可能每一場巡迴賽都贏，也有可能第1場就輸。重點是，我要怎麼在輸球的情況下，仍舊對自己保有信心。」

林俊易強調，擠進世界前10名算是達到小目標，「我希望可以穩居世界前5，甚至挑戰坐穩世界前3，我知道這不會一下就發生，但只要持續努力，我相信一定會達成。」

林俊易透露，接下來還是會按照預定計畫，打完瑞士公開賽和法國奧爾良大師賽，接著返台休息，備戰4月份的亞洲羽球錦標賽以及湯優盃羽球團體賽。