網球／約克維奇無畏年齡障礙　仍尋求2028奧運衛冕金牌

中央社／ 加州印第安泉7日綜合外電報導
約克維奇出賽。 法新社
塞爾維亞網球名將、2024年巴黎奧運男子單打金牌得主約克維奇表示，儘管他已經38歲，依然擬定長遠目標，並希望能在2028年洛杉磯奧運衛冕男單金牌。

路透社報導，約克維奇（Novak Djokovic）形容，他於巴黎奧運男單金牌戰擊敗西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），是自己職業生涯中最重大的成就之一。

不過，1987年5月出生的約克維奇在洛杉磯奧運開打時，年齡將來到41歲。

約克維奇今天於美國印第安泉公開賽（Indian WellsOpen）男單第2輪擊敗波蘭選手馬吉庫薩克（Kamil Majchrzak）後，他告訴媒體「參加奧運為我的長期目標之一」。

坐擁大滿貫賽24座單打冠軍的約克維奇說道：「還有很長一段路要走…但我會努力達成，這絕對是我的動力來源之一，所以我會盡力。」

已經退役的英國網球好手墨瑞（Andy Murray），是至今唯一成功衛冕過奧運網球男單金牌的選手。

西班牙 奧運 洛杉磯

