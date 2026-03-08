羽球／林俊易、混雙全英奪冠 中華羽協理事長加發10萬激勵金

我國混雙葉宏蔚／詹又蓁和「左手重砲」林俊易今天接連在BWF超級1000系列的全英羽球公開賽打下金盃，單日雙冠締造台灣羽壇新頁，中華羽協理事長張國祚特別宣佈，頒發每組選手10萬新台幣激勵獎金，肯定選手們在國際賽場上的傑出表現與努力付出。

歷史最悠久的全英公開賽總獎金145萬美元，中華隊過去只有退役傳奇戴資穎有登頂紀錄，今年兩組台將拍出驚奇，雙雙突破個人最佳成績，今天更接棒傳回好消息，混雙組合先以21：19、21：18力退世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），林俊易再以21：15、22：20拍下印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen），同日享受到冠軍喜悅。

今年全英公開賽單打冠軍獎金10萬1500美元（約322萬新台幣），雙打冠軍可共享10萬7300美元（約341萬新台幣）獎金，兩組選手賽後也馬上領到羽協加碼的激勵獎金。

張國祚表示，近年來羽協積極投入混雙與女雙項目的培養與發展，持續強化選手培訓與國際競爭力，如今已逐漸看到卓越成果。此次在全英公開賽勇奪雙冠，不僅展現出台灣羽球整體實力，也象徵台灣在多項目發展上的努力逐步開花結果，未來協會也將持續投入更多資源，支持選手訓練與國際參賽，讓更多優秀選手在世界舞臺發光發熱，為台灣羽球再創高峰。