聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／林俊易、混雙全英奪冠 中華羽協理事長加發10萬激勵金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易（右）獲得羽協加碼的獎勵金。圖／中華羽協提供
林俊易（右）獲得羽協加碼的獎勵金。圖／中華羽協提供

我國混雙葉宏蔚／詹又蓁和「左手重砲」林俊易今天接連在BWF超級1000系列的全英羽球公開賽打下金盃，單日雙冠締造台灣羽壇新頁，中華羽協理事長張國祚特別宣佈，頒發每組選手10萬新台幣激勵獎金，肯定選手們在國際賽場上的傑出表現與努力付出。

歷史最悠久的全英公開賽總獎金145萬美元，中華隊過去只有退役傳奇戴資穎有登頂紀錄，今年兩組台將拍出驚奇，雙雙突破個人最佳成績，今天更接棒傳回好消息，混雙組合先以21：19、21：18力退世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），林俊易再以21：15、22：20拍下印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen），同日享受到冠軍喜悅。

今年全英公開賽單打冠軍獎金10萬1500美元（約322萬新台幣），雙打冠軍可共享10萬7300美元（約341萬新台幣）獎金，兩組選手賽後也馬上領到羽協加碼的激勵獎金。

張國祚表示，近年來羽協積極投入混雙與女雙項目的培養與發展，持續強化選手培訓與國際競爭力，如今已逐漸看到卓越成果。此次在全英公開賽勇奪雙冠，不僅展現出台灣羽球整體實力，也象徵台灣在多項目發展上的努力逐步開花結果，未來協會也將持續投入更多資源，支持選手訓練與國際參賽，讓更多優秀選手在世界舞臺發光發熱，為台灣羽球再創高峰。

葉宏蔚（左）和詹又蓁獲得羽協加碼的獎勵金。圖／中華羽協提供
葉宏蔚（左）和詹又蓁獲得羽協加碼的獎勵金。圖／中華羽協提供

選手 中華隊 理事長 籃球

延伸閱讀

全英羽賽／台將接棒捧冠！林俊易男單登頂成第一人

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁最高等級混雙拚冠 默契跑位佳更有自信

全英羽賽／混雙史上第一組 葉宏蔚、詹又蓁拍退香港組合晉級決賽

全英羽賽／林俊易3局險勝泰國一哥 晉級男單決賽成我國史上第3人

相關新聞

全英羽賽／台將接棒捧冠！林俊易男單登頂成第一人

今年一月剛在印度公開賽奪冠，我國好手「左手重砲」林俊易今天迎接生涯更大勝利，他在歷史最悠久的全英公開賽一路打進決賽，今天碰世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）再延續對戰連勝，以21：15、22：20奪勝，成為第一位全英奪冠的男單台將。

全英羽賽／首闖決賽就奪冠！葉宏蔚、詹又蓁拍下世界第五寫台灣紀錄

成為我國第一組打進全英公開賽決賽的混雙組合，世界排名第15名的葉宏蔚／詹又蓁，今天在率先進行的決賽對決世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue）再寫奇蹟，以21：19、21：18登頂，締造台灣羽壇新頁，讓詹又蓁直呼「不可思議」。

羽球／林俊易、混雙全英奪冠 中華羽協理事長加發10萬激勵金

我國混雙葉宏蔚／詹又蓁和「左手重砲」林俊易今天接連在BWF超級1000系列的全英羽球公開賽打下金盃，單日雙冠締造台灣羽壇新頁，中華羽協理事長張國祚特別宣佈，頒發每組選手10萬新台幣激勵獎金，肯定選手們在國際賽場上的傑出表現與努力付出。

全英羽賽／奪冠寫紀錄 葉宏蔚、詹又蓁感謝中租支持

世界排名第15名的我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今年全英公開賽打出驚奇旅程，一路闖進決賽已寫台灣羽壇新頁，今天決賽再以21：19、21：18拍下世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），成為第一組打下全英賽冠軍的寶島混雙。

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓摘金首戰開紅盤

台灣體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻，今天在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，以總分15.366分如願摘下男子單槓金牌，為新年...

南山人壽台北國道馬拉松 今日盛大開跑

全台唯一、封閉國道奔馳的「南山人壽台北國道馬拉松」於今（8）日清晨盛大開跑。今年首度由南山人壽冠名贊助，號召近萬名國內外跑者共襄盛舉，展現攻佔國道的氣勢。賽事除設有「競速菁英馬拉松組」、「飆速半程馬拉松組」，更首次設立「四人驅動接力賽」，強調團隊協作與運動趣味。南山人壽董事長尹崇堯、交通部高速公路局副局長彭煥儒、台北市政府體育局副局長湯皓宇、中華民國路跑協會理事長郭國雄等貴賓親自到場鳴槍，期許跑者在挑戰自我的同時，也能透過規律運動跑出人生的「健康資本」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。