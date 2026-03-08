全英羽賽／奪冠寫紀錄 葉宏蔚、詹又蓁感謝中租支持

世界排名第15名的我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今年全英公開賽打出驚奇旅程，一路闖進決賽已寫台灣羽壇新頁，今天決賽再以21：19、21：18拍下世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），成為第一組打下全英賽冠軍的寶島混雙。

巴黎奧運後開始聯手，葉詹配首度打進決賽就是歷史最悠久的全英公開賽，一舉打下BWF超級1000大站冠軍後，詹又蓁特別感謝母隊中租企業，「企業一直對我們以來支持，還有就是最近推出的那個積分獎金制度，我覺得對我們來說是一個很大的鼓勵。」

詹又蓁透露，比賽前設下的目標是「先贏一場」，比去年首輪出局好就是進步，結果第一天比賽結束發現假想敵爆冷出局，就覺得有點機會，「不知道怎麼說，就是覺得更有信心，就是看到機會就是要衝，不能再縮了。」

成為比賽大黑馬，葉宏蔚認為每場球都很困難，不管排名高或低的對手都有一定實力，「甚至我們比較差一點點，我們就是把自己該做的做好，然後想辦法去贏得勝利這樣。」

比賽結束場中訪問時，詹又蓁已經喊過「不可思議」，再度提到奪冠心情再度笑說這四個字，「 就是覺得很不可思議啊，然後未來就會對自己更有信心，然後希望可以在更高層級的賽事拿到獎牌，甚至是奪冠這樣。」她也讚搭檔在後場讓自己非常有「安全感」，並感謝所有背後支持的力量。

葉宏蔚也說：「謝謝中租企業一直以來栽培，謝謝國訓中心提供這麼好的場地給我們訓練，然後謝謝運動部的支持鼓勵。」