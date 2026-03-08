快訊

全英羽賽／奪冠寫紀錄 葉宏蔚、詹又蓁感謝中租支持

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葉宏蔚（左）和詹又蓁打下全英公開賽冠軍。圖／中租提供
葉宏蔚（左）和詹又蓁打下全英公開賽冠軍。圖／中租提供

世界排名第15名的我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今年全英公開賽打出驚奇旅程，一路闖進決賽已寫台灣羽壇新頁，今天決賽再以21：19、21：18拍下世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），成為第一組打下全英賽冠軍的寶島混雙。

巴黎奧運後開始聯手，葉詹配首度打進決賽就是歷史最悠久的全英公開賽，一舉打下BWF超級1000大站冠軍後，詹又蓁特別感謝母隊中租企業，「企業一直對我們以來支持，還有就是最近推出的那個積分獎金制度，我覺得對我們來說是一個很大的鼓勵。」

詹又蓁透露，比賽前設下的目標是「先贏一場」，比去年首輪出局好就是進步，結果第一天比賽結束發現假想敵爆冷出局，就覺得有點機會，「不知道怎麼說，就是覺得更有信心，就是看到機會就是要衝，不能再縮了。」

成為比賽大黑馬，葉宏蔚認為每場球都很困難，不管排名高或低的對手都有一定實力，「甚至我們比較差一點點，我們就是把自己該做的做好，然後想辦法去贏得勝利這樣。」

比賽結束場中訪問時，詹又蓁已經喊過「不可思議」，再度提到奪冠心情再度笑說這四個字，「 就是覺得很不可思議啊，然後未來就會對自己更有信心，然後希望可以在更高層級的賽事拿到獎牌，甚至是奪冠這樣。」她也讚搭檔在後場讓自己非常有「安全感」，並感謝所有背後支持的力量。

葉宏蔚也說：「謝謝中租企業一直以來栽培，謝謝國訓中心提供這麼好的場地給我們訓練，然後謝謝運動部的支持鼓勵。」

葉宏蔚（左一）和詹又蓁（右一）打下全英公開賽冠軍，開心和教練團合影。圖／中租提供
葉宏蔚（左一）和詹又蓁（右一）打下全英公開賽冠軍，開心和教練團合影。圖／中租提供

相關新聞

籃球／U19籃球聯盟 武林國小地下停車場勤練功

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟今天（8日）在和平籃球館熱身球場進行U12甲組賽事，武林國小聯賽初亮相就以36：22擊敗台北狙擊手，拿下賽會首勝，讓人見到出身地下停車場的草根力量。

世界排名第15名的我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今年全英公開賽打出驚奇旅程，一路闖進決賽已寫台灣羽壇新頁，今天決賽再以21：19、21：18拍下世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），成為第一組打下全英賽冠軍的寶島混雙。

經典賽／魅力紳士指揮官 林家正本壘之後溫柔與堅毅

林家正以穩健捕手身份為中華隊在經典賽中貢獻卓越表現，展現了堅毅與溫柔的獨特魅力。從美國青年棒球到成為頂尖選手，他的職棒之路充滿挑戰與成長，直面困難仍不斷進取，努力實現夢想。

2026這隻大黃蜂很不一樣 超狂三分球轟炸顛覆NBA贏球方式！

黃蜂隊在2026年展現驚人的三分球火力，最近以118：89大勝塞爾蒂克，連續六場比賽取勝，客場更達十連勝。如今黃蜂在東區排名第九，奪季後賽資格的機會持續上升，三分球已成為他們的核心戰略。

經典賽／扮演爭冠黑馬 委內瑞拉、墨西哥與韓國可不容小覷

本屆經典賽奪冠最大熱門不外乎美國、日本與多明尼加。其實不用說今年了，歷屆經典賽單看陣容也都是這三國最被看好，畢竟美國與多明尼加是最多大聯盟球星的兩國，而日本除了也有不少大聯盟球星外，日本職棒也是全球水準第二高的聯盟。經典賽前五屆也只有這三國拿過冠軍，至於今年是否會出現第四支拿下冠軍的國家隊？就看委內瑞拉、墨西哥或韓國能否辦到了。

當MVP變成選出誰最耐操 出賽至少65場規則正在扭曲NBA歷史

最近有一場底特律活塞對紐約尼克隊的比賽轉播，資深球評范甘迪(Stan Van Gundy)讚美活塞球星康寧漢(Cade Cunningham)本季滾燙表現，他表示「若必須的話，希望康寧漢列在MVP討論之中」這種說法讓一些人感到厭煩，這不是針對范甘迪此人的播報風格，而是只要過往幾年持續關注NBA，我們都知道MVP的選拔幾乎沒太多選擇，要不就是丹佛金塊隊的約柯奇(Nikola Jokic)，否則就由奧克拉荷馬雷霆隊的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)拿下。只是，這兩人本季恐意外落選，只因該死的「65 場出賽規則(65-game rule)」。

