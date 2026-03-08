快訊

全英羽賽／台將接棒捧冠！林俊易男單登頂成第一人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易在全英羽球男單奪冠。 法國新聞社
林俊易在全英羽球男單奪冠。 法國新聞社

今年一月剛在印度公開賽奪冠，我國好手「左手重砲」林俊易今天迎接生涯更大勝利，他在歷史最悠久的全英公開賽一路打進決賽，今天碰世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）再延續對戰連勝，以21：15、22：20奪勝，成為第一位全英奪冠的男單台將。

世界排名11的林俊易晉級路包括第二輪擊敗世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），8強打下世界第5的法國好手小波波夫（Christo Popov），4強再扳倒世界第2、拿過世錦賽冠軍的泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），成為周天成和李佳豪後，第3位打進全英公開賽男單決賽的台將。

今天碰年初印度公開賽交手過的拉克什亞．森，林俊易把握對手腿部有狀況的局勢，開賽連拿3分就一路領先，以21：15先下一城。

第一局結束後申請防護員進場的拉克什亞．森，第二局在3：4落後下連拿6分，反取得9：4領先；林俊易發揮耐心追到14：14，接續46拍的對峙雖因判斷錯誤錯過超前機會，稍作休息後馬上重扣再追平，並在拉鋸關頭先取得20：19「冠軍點」。

拉克什亞．森雖瓦解林俊易第一個機會，但下一分被逼出回球出界失誤，讓林俊易拿到第2個「冠軍點」，這次沒再錯過金盃，以22：20迎接冠軍，馬上開心脫下身上戰袍送給球迷。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊除林俊易打進決賽，世界排名15的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁也晉級到壓軸日賽程，寶島組合率先登場的混雙決賽更以21：19、21：18力退世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue），成為第一組打下全英混雙冠軍的台將，林俊易也加入登頂行列，兩組選手同日加入傳奇球后戴資穎的奪冠行列。

今年一月剛在印度公開賽奪冠，我國好手「左手重砲」林俊易今天迎接生涯更大勝利，他在歷史最悠久的全英公開賽一路打進決賽，今天碰世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）再延續對戰連勝，以21：15、22：20奪勝，成為第一位全英奪冠的男單台將。

