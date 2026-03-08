全英羽賽／首闖決賽就奪冠！葉宏蔚、詹又蓁拍下世界第五寫台灣紀錄

成為我國第一組打進全英公開賽決賽的混雙組合，世界排名第15名的葉宏蔚／詹又蓁，今天在率先進行的決賽對決世界排名第5的法國組合吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue）再寫奇蹟，以21：19、21：18登頂，締造台灣羽壇新頁，讓詹又蓁直呼「不可思議」。

葉宏蔚和前搭檔李佳馨最高世界排名曾到世界第10，巴黎奧運後改搭小5歲的詹又蓁，去年打進三場BWF超級500以上系列賽4強，目前世界排名提升到和最佳的15名，今年全英公開賽更扮演黑馬，一路闖關，4強更更逆轉擊敗合作超過10年的香港組合鄧俊文／謝影雪，成為第一組打進全英混雙決賽的台將。

今天持續挑戰我國羽壇紀錄，寶島組合開局一路落後但仍緊咬比分，以8：11進入技術暫停，恢復比賽後葉宏蔚幸運球加持，一度追到12：13，雖讓法國組合再將領先擴大到18：17，不過寶島小將展現韌性，堅強防守逼出對手失誤，德魯呂還出現「揮空」狀況，讓寶島組合連拿4分追平比數，18：19時更連下3分，反以21：19先下一城。

第二局寶島組合在1：3落後下連下5分逆轉，12：11時再打出連拿3分攻勢拉開領先，拉鋸關頭詹又蓁再展現網前堅強防守，讓寶島組合率先拿到「冠軍點」，且第一個機會就靠對手回球失誤拿下勝利，以21：18中斷對戰2連敗，迎接合作最大勝利，也寫下台灣新紀錄。

奪勝剎那，葉宏蔚激動倒地大笑，兩人也和場邊教練慶祝；首度打進決賽就奪冠，詹又蓁笑說：「很不可思議，也很感謝在場所有觀眾，和國內看我們比賽的朋友，為我們加油。」葉宏蔚則透露，兩人沒有列種子，抱持衝擊的心態，反而一路打到冠軍。