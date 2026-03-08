南山人壽台北國道馬拉松 今日盛大開跑

全台唯一、封閉國道奔馳的「南山人壽台北國道馬拉松」於今（8）日清晨盛大開跑。今年首度由南山人壽冠名贊助，號召近萬名國內外跑者共襄盛舉，展現攻佔國道的氣勢。賽事除設有「競速菁英馬拉松組」、「飆速半程馬拉松組」，更首次設立「四人驅動接力賽」，強調團隊協作與運動趣味。南山人壽董事長尹崇堯、交通部高速公路局副局長彭煥儒、台北市政府體育局副局長湯皓宇、中華民國路跑協會理事長郭國雄等貴賓親自到場鳴槍，期許跑者在挑戰自我的同時，也能透過規律運動跑出人生的「健康資本」。

南山人壽今年首度冠名贊助台北國道馬拉松，積極帶動全民運動風氣，具體實踐「永續健康領航者」的願景。尹崇堯表示，保險的價值不再只是事後的財務補償，已轉型為事前預防，南山人壽希望成為保戶的「健康夥伴」，透過支持這場指標性賽事，邀請民眾為長壽人生存下厚實的「健康資本」，也期盼集結各界力量，共同守護臺灣的永續健康，在邁向超高齡化社會之際，讓每個人都能做足準備，更健康地迎接未來。

今年賽事包含跑者耳熟能詳的「競速菁英馬拉松組」與「飆速半程馬拉松組」，其中，「競速菁英馬拉松組」不僅獲得 AIMS （Association of International Marathons and Distance Races） 國際賽道認證，更是亞培世界馬拉松大滿貫（Abbott World Marathon Majors分齡賽在臺灣的重要站點之一，專業且具挑戰性的賽道成功吸引來自31個國家的頂尖跑者同台競技。此外，今年特別增設「四人驅動接力賽」，由四人合力完成20公里，接力區熱血沸騰，選手們交棒時的加油吶喊，不僅提升了賽事的趣味性，更體現強大的團結韌性，為國道注入熱血。