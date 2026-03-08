體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓摘金首戰開紅盤

台灣體操好手、「世界貓王」唐嘉鴻，今天在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，以總分15.366分如願摘下男子單槓金牌，為新年首戰開紅盤；至於李智凱則在男子鞍馬決賽獲得第6。

唐嘉鴻在預賽就以14.800排名第1晉級，今天決賽再以難度分6.3、執行分8.966，外加0.1加分，最終以總分15.366分順利摘金。

