田徑／青年盃全國賽 朱品薰女子標槍摘金達亞運標

新北市青年盃全國田徑公開賽今天在板橋體育場登場，女子標槍好手朱品薰靠著資格賽第3次試擲的57公尺24成績摘金，也順利達到名古屋亞運的參賽標準。

現年20歲的朱品薰，曾代表台灣參加杭州亞運，當時她在女子標槍以54公尺93的成績獲得第7。

帶傷參賽的朱品薰，在上週港都盃全國田徑錦標賽沒能擲出好成績，本週再戰青年盃田徑公開賽，前3次試擲全都成功，並且以57公尺24的成績暫居第1。

不過，教練為了保護選手，朱品薰晉級決賽並提前確定摘金後，後3次試擲決定放棄，而她這個成績，也達到名古屋亞運參賽標準的56公尺80。

至於上週在港都盃以57公尺66打破全國紀錄的李慧君，今天3次試擲最佳50公尺22獲第2，明顯還在恢復當中。

教練薛聖融告訴中央社記者，由於選手一直都是帶著傷勢在比賽，加上接連2週出賽，所以在確定達到亞運參賽標準後，就決定放棄後面的試擲，還是要以保護選手視為最重要的事。

薛聖融表示，2名選手今年冬訓過後的狀態都不錯，「我們還是以亞運為今年最重要的賽事，所以一步步調整，不能操之過急」。接下來，李慧君和朱品薰將參加在中國舉行的投擲賽。

朱品薰笑說：「很開心能夠連續2屆都參加亞運，現在就是一邊比賽一邊養傷，看成績能不能保持穩定，和學姐（李慧君）持續良性競爭、互相刺激。」