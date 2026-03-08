田徑／青年盃全國賽 朱品薰女子標槍摘金達亞運標

快訊

中央社／ 新北8日電
中華隊女將朱品薰。圖／中華田協提供資料照 曾思儒
新北市青年盃全國田徑公開賽今天在板橋體育場登場，女子標槍好手朱品薰靠著資格賽第3次試擲的57公尺24成績摘金，也順利達到名古屋亞運的參賽標準。

現年20歲的朱品薰，曾代表台灣參加杭州亞運，當時她在女子標槍以54公尺93的成績獲得第7。

帶傷參賽的朱品薰，在上週港都盃全國田徑錦標賽沒能擲出好成績，本週再戰青年盃田徑公開賽，前3次試擲全都成功，並且以57公尺24的成績暫居第1。

不過，教練為了保護選手，朱品薰晉級決賽並提前確定摘金後，後3次試擲決定放棄，而她這個成績，也達到名古屋亞運參賽標準的56公尺80。

至於上週在港都盃以57公尺66打破全國紀錄的李慧君，今天3次試擲最佳50公尺22獲第2，明顯還在恢復當中。

教練薛聖融告訴中央社記者，由於選手一直都是帶著傷勢在比賽，加上接連2週出賽，所以在確定達到亞運參賽標準後，就決定放棄後面的試擲，還是要以保護選手視為最重要的事。

薛聖融表示，2名選手今年冬訓過後的狀態都不錯，「我們還是以亞運為今年最重要的賽事，所以一步步調整，不能操之過急」。接下來，李慧君和朱品薰將參加在中國舉行的投擲賽。

朱品薰笑說：「很開心能夠連續2屆都參加亞運，現在就是一邊比賽一邊養傷，看成績能不能保持穩定，和學姐（李慧君）持續良性競爭、互相刺激。」

田徑／中國室內大獎賽 張博雅60公尺跨欄破全國摘金

台灣「跨欄甜心」張博雅今天於中國陝西舉行的室內田徑大獎賽，在女子60公尺跨欄決賽，以8秒07再度打破全國紀錄摘金，並且很...

亞洲盃台灣女足奪關鍵首勝　賴總統號召國人3/10一同應援

全台關注棒球經典賽（WBC）台韓大戰之際，賴清德總統今在Threads發文指出，台灣隊昨在亞足聯女子亞洲盃以一比〇擊敗越南，奪下關鍵首勝，下周二將迎戰印度，他號召國人一起為女足加油，讓世界看見台灣女孩的勇氣與堅強。

路跑／31國頂尖跑者齊聚 國道馬熱鬧登場

2026南山人壽台北國道馬拉松今天清晨盛大登場，近萬名跑者齊聚國道高架道路，在晨曦映照下熱血起跑，場面壯觀、氣氛熱烈；獲得AIMS國際賽道認證的「競速菁英馬拉松組」吸引來自31國頂尖跑者齊聚，男子組冠軍由肯亞的穆戈（David Mbogo Mugo）以2小時36分48秒奪下，女子組由林琪淯率先衝線。

運動人生／陳葦綾用身教為學生引路「主動解決困境 別枯等協助」

「當選手時，我不允許自己沒有訓練而休息超過兩天；當教練時在訓練場上一定要嚴厲，其他都好講。」陳葦綾認為，運動選手的訓練都不輕鬆，要當頂尖運動員更不容易，但「有捨才有得」，「有目標」非常重要。

運動人生／陳葦綾窮苦出身 負傷賺獎金助學生

「舉重是主項，健力則增加自信及收入；健力賽獎金讓我治傷、負擔學費並完成舉重的夢想，對我意義很大。」儘管頂著奧運舉重金牌光環，但陳葦綾說，這個項目要拉贊助相當不容易；健力獎金可解決很多問題，包括學生的醫療費。

