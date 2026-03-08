快訊

田徑／中國室內大獎賽 張博雅60公尺跨欄破全國摘金

中央社／ 台北8日電
在中國天津舉行的亞洲室內田徑錦標賽，8日進行女子60公尺跨欄決賽，台灣「跨欄甜心」張博雅（左1）以8秒12的成績破全國摘下金牌。（STUDIO HORIZON / Yuet LI提供）
在中國天津舉行的亞洲室內田徑錦標賽，8日進行女子60公尺跨欄決賽，台灣「跨欄甜心」張博雅（左1）以8秒12的成績破全國摘下金牌。（STUDIO HORIZON / Yuet LI提供）

台灣「跨欄甜心」張博雅今天於中國陝西舉行的室內田徑大獎賽，在女子60公尺跨欄決賽，以8秒07再度打破全國紀錄摘金，並且很有機會取得世界室內田徑錦標賽資格。

開季狀態就相當火燙的張博雅，在2月8日的亞洲室內田徑錦標賽，分別在女子60公尺跨欄預賽、決賽，都打破當時的全國紀錄，其中決賽飆出新全國紀錄的8秒12順利摘金。

相隔1個月後，張博雅隻身前往中國參賽，再度於決賽跑出8秒07成績摘金，也再度改寫自己所保持的全國紀錄，排名第2的是中國全國紀錄保持人劉景揚，成績8秒24。

張博雅的教練王國慧在接受中央社記者訪問時表示，亞洲室內賽回台灣後就接著過農曆年，開工之後主要著重在重量訓練，「技術層面真的沒什麼調整，但她跑出這樣的成績，我也不感到意外」。

張博雅除了再度破全國紀錄摘金外，也很有機會擠進3月20日在波蘭舉行的世界室內田徑錦標賽窄門。依規定，田徑室內世錦賽參賽方式，除了直接達標外，就是要世界排名前48名，但每個單項各國最多3人參加。

王國慧分析，這場在中國的室內大獎賽，已經是亞洲最後一場賽事，目前張博雅的排名就在前48名，理論上應該不會再掉出來，可以去世錦賽了。

王國慧強調，這2場室內賽都跑出絕佳成績，「對她而言，信心一定增加不少，畢竟她接觸跨欄訓練比別人晚，這2場比賽的成績就是告訴她，技術絕對不輸別人。」

只不過，儘管張博雅已經取得名古屋亞運參賽資格，但因為沒有進國訓集訓，因此所有「非國家隊」的參賽經費都沒有補助，王國慧表示，「我算了一下，上半年我們為了備戰亞運而出去比賽的費用，大約有80%需要自籌，這對我們來說，都是很重的負擔。」

張博雅

