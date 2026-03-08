亞洲盃台灣女足奪關鍵首勝　賴總統號召國人3/10一同應援

全台關注棒球經典賽（WBC）台韓大戰之際，賴清德總統今在Threads發文指出，台灣隊昨在亞足聯女子亞洲盃以一比〇擊敗越南，奪下關鍵首勝，下周二將迎戰印度，他號召國人一起為女足加油，讓世界看見台灣女孩的勇氣與堅強。

賴清德指出，當全台灣正為經典賽吶喊，我們還有一群女足國手，正在澳洲為夢想奮戰，昨天，在「亞足聯女子亞洲盃」賽場上，「Team Taiwan以」1比0擊敗越南，拿下關鍵首勝。

賴清德表示，4年前台灣隊在世界盃門前留下遺憾，4年後，這群女孩四年來沒有停下腳步，而是把挫折化為力量、化為繼續向前的勇氣。這一勝，是台灣女足一路拚搏、從未放棄的證明。

賴清德提到，今天是3月8日國際婦女節。女足國手在球場上奔跑、對抗、咬牙撐住的每一刻，都在展現女性的力量，可以溫柔，也可以堅定；可以安靜努力，也可以在關鍵時刻閃閃發光。

賴清德也預告，台灣隊將於3月10日下午17：00迎戰印度隊，請大家一起為我們的女足加油，讓世界看見台灣女孩的勇氣與堅強。