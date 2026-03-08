路跑／31國頂尖跑者齊聚 國道馬熱鬧登場

2026南山人壽台北國道馬拉松今天清晨盛大登場，近萬名跑者齊聚國道高架道路，在晨曦映照下熱血起跑，場面壯觀、氣氛熱烈；獲得AIMS國際賽道認證的「競速菁英馬拉松組」吸引來自31國頂尖跑者齊聚，男子組冠軍由肯亞的穆戈（David Mbogo Mugo）以2小時36分48秒奪下，女子組由林琪淯率先衝線。

今天交通部高速公路局副局長彭煥儒、台北市政府體育局副局長湯皓宇、中華民國路跑協會理事長郭國雄、南山人壽董事長尹崇堯、總經理范文偉以及台灣迪卡儂執行長堯傑倫（Hugo Jehlen）共同出席鳴槍儀式，為年度盛事揭開序幕。

南山人壽今年正式冠名賽事，透過實際行動深化企業社會責任承諾，將「守護健康」的品牌核心理念延伸至全民運動推廣，其中全新推出的「四人驅動組」分為一般組與健康企業組，限額750隊，開放報名後即刻秒殺，迅速額滿。眾多企業組隊參賽，將運動文化導入職場，打造健康職場環境。

一般組也吸引眾多知名跑步KOL參與，「學姐跑班」由學姐 Jennifer 領軍，率領Jean、Lynn與Bonnie同場競技；知名運動播報員、《跑步不要聽》田鴻魁也攜手好友共襄盛舉。在這場全台唯一封閉國道舉辦的路跑盛事中，共同詮釋「為健康而跑」的核心精神。

飆速半程馬拉松組部分，男子組由黃華凡以1小時13分45秒衝線奪冠，女子組則由游雅君以1小時25分40秒封后。兩人賽後一致表示，今日氣候與賽道十分舒適，對成績感到滿意。首度挑戰國道馬的黃華凡強調，在寬廣的國道上奔馳是極佳的體驗，他也將此役視為下週萬金石馬拉松的最佳暖身。

為持續提升賽事專業度並鼓勵更多優秀跑者投入競技舞台，南山人壽今年加碼「競速菁英馬拉松組」獎勵，總獎金由原新台幣14萬元提高至23萬4千元，頒獎名額由8名增加至10名，以具體行動支持體育發展與人才培育。

2026南山人壽台北國道馬拉松今天清晨盛大登場。圖／中華民國路跑協會提供