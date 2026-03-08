經典賽／台韓大戰陳傑憲能否上陣？曾豪駒從「要為選手負責」原則出發

快訊

影／以色列夜襲伊朗油庫！血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

蘋果平價筆電MacBook Neo兩萬有找…超划算背後有更多犧牲

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊與對捷克隊賽前，陳傑憲帶傷進行打擊練習。特派記者余承翰／東京攝影
中華隊與對捷克隊賽前，陳傑憲帶傷進行打擊練習。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽今天進行關鍵的台韓大戰，中華隊面對南韓隊有必勝任務，台灣隊長陳傑憲是否上陣？總教練曾豪駒表示，陳傑憲本人有很強的鬥志，但必須多重考量。

陳傑現在首戰面對澳洲隊就因觸身球造成左手食指骨折，接下來2場未出賽，但昨天已經參與打擊練習，外界關注他上陣的可能性。

曾豪駒表示，「這個問題很好，我相信傑憲是鬥志很高昂的選手，假如他可以上場，一定可以激勵全隊士氣，但基於要為選手負責的原則，不想看到選手因為受傷，在季賽要花更久時間，選手生命會比一場輸贏更重要。」

曾豪駒表示，「他有強烈的意志，但我們必須多重考量，這部分我們會再商議。」

相關新聞

運動人生／陳葦綾：手斷了也要舉槓鈴

●金牌女超人的夢想清單 陳葦綾，全身是舊傷、雙腳開過四次刀。她是舉重與健力雙棲世界級優秀運動員，運動場上那小小方塊是她的生命、動力與世界。 二○○八年北京奧運摘銅，因金、銀牌得主禁藥問題被取消獎牌，她遞補奧運金牌；她也是國際健力總會唯三進入世界名人堂的亞洲女將。 「我自己的運動清單都完成了，現在要協助完成學生的清單。」她是身高一五○公分的巨人。

運動人生／陳葦綾窮苦出身 負傷賺獎金助學生

「舉重是主項，健力則增加自信及收入；健力賽獎金讓我治傷、負擔學費並完成舉重的夢想，對我意義很大。」儘管頂著奧運舉重金牌光環，但陳葦綾說，這個項目要拉贊助相當不容易；健力獎金可解決很多問題，包括學生的醫療費。

運動人生／陳葦綾用身教為學生引路「主動解決困境 別枯等協助」

「當選手時，我不允許自己沒有訓練而休息超過兩天；當教練時在訓練場上一定要嚴厲，其他都好講。」陳葦綾認為，運動選手的訓練都不輕鬆，要當頂尖運動員更不容易，但「有捨才有得」，「有目標」非常重要。

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁最高等級混雙拚冠 默契跑位佳更有自信

BWF超級1000系列的全英羽球公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天歷經3局苦戰，逆轉前進冠軍戰，成為台灣首對打進全英...

全英羽賽／混雙史上第一組 葉宏蔚、詹又蓁拍退香港組合晉級決賽

BWF超級1000的全英公開賽，我國在男單「左手重砲」林俊易率先搶下首張決賽門票後，混雙葉宏蔚／詹又蓁今天也在4強賽與香港組合鄧俊文／謝影雪，雙方在苦戰3局後，最終以16：21、21：15、21：13逆轉勝出，成為我國史上首組闖進全英公開賽混雙決賽的組合。

