運動人生／陳葦綾：手斷了也要舉槓鈴

聯合報／ 記者曾思儒／專題報導

<a href='/search/tagging/2/陳葦綾' rel='陳葦綾' data-rel='/2/124006' class='tag'><strong>陳葦綾</strong></a>在2008年<a href='/search/tagging/2/北京奧運' rel='北京奧運' data-rel='/2/248459' class='tag'><strong>北京奧運</strong></a>女子48公斤量級<a href='/search/tagging/2/舉重' rel='舉重' data-rel='/2/119602' class='tag'><strong>舉重</strong></a>拿下銅牌，後因金、銀牌得主禁藥問題被取消獎牌，遞補<a href='/search/tagging/2/奧運金牌' rel='奧運金牌' data-rel='/2/248458' class='tag'><strong>奧運金牌</strong></a>。本報資料照片
陳葦綾在2008年北京奧運女子48公斤量級舉重拿下銅牌，後因金、銀牌得主禁藥問題被取消獎牌，遞補奧運金牌。本報資料照片

●金牌女超人的夢想清單

陳葦綾，全身是舊傷、雙腳開過四次刀。她是舉重與健力雙棲世界級優秀運動員，運動場上那小小方塊是她的生命、動力與世界。

二○○八年北京奧運摘銅，因金、銀牌得主禁藥問題被取消獎牌，她遞補奧運金牌；她也是國際健力總會唯三進入世界名人堂的亞洲女將。

「我自己的運動清單都完成了，現在要協助完成學生的清單。」她是身高一五○公分的巨人。

「就算手折斷也不想放下槓鈴…」舉重女將陳葦綾二○○八年在北京奧運第三次挺舉失敗後心情盪到谷底，但因體重比對手輕而摘銅；後來，金牌和銀牌得主因禁藥被取消獎牌，她遞補奧運金牌。去年底，她以四十三歲高齡征戰健力世錦賽，賽前兩個月車禍摔斷踝骨，最終卻奇蹟式抱回金牌。

綽號「女超人」的陳葦綾好勝心強，二○○四年雅典奧運壓力過大失眠，一度左半邊顏面神經麻痺，以十一名結束奧運初體驗。四年後捲土重來，移地訓練成績多了十八公斤，但教練團並不看好她站上頒獎台，未料一舉奪牌。

頂著兩屆奧運資歷、北京奧運銅牌的陳葦綾，二○一二年因膝傷未癒輸給當年十八歲的郭婞淳無緣倫敦奧運；四年後再戰里約，但卅四歲的她僅排名第七。二○一七年她遞補北京奧運金牌，同年退役卸下選手身分。

多年來，陳葦綾默默在母校國立體育大學培育舉重選手，整整休息五年多沒有訓練，後來自覺傷勢復原，決定回歸訓練再戰健力場。

世錦賽前車禍 骨折拒打釘板

陳葦綾一直是健力、舉重雙棲選手。她說，舉重是奧運競賽項目，分為抓舉和挺舉，健力分成蹲舉、臥舉和硬舉；兩項競賽都是舉槓鈴分輸贏，但舉重在舉起槓鈴時必須兼顧角度、速度、重心協調，技術細膩，舉重選手轉練健力問題不大，健力選手就不一定能練好舉重。

前年底，陳葦綾參加全民運動會拿下女子健力四十七公斤級冠軍，經人提醒才發現破了大會、全國紀錄，還贏了世界冠軍。去年年中，她積極備戰十一月底羅馬尼亞世界公開裝備健力錦標賽，不料賽前兩個月發生嚴重車禍。

2025年世界公開裝備健力錦標賽，陳葦綾（左）克服腳踝骨折、韌帶受損傷勢，以175公斤奪得硬舉冠軍。圖／運動部提供
2025年世界公開裝備健力錦標賽，陳葦綾（左）克服腳踝骨折、韌帶受損傷勢，以175公斤奪得硬舉冠軍。圖／運動部提供

「對方迴轉，我騎機車，回過神時，車已經在我面前。」陳葦綾回憶，當時移動身體發現無法使力，「腳踝有掉下去的感覺」，醫生確認腳踝骨頭骨折、韌帶受損必須要打釘板，但上釘板就無法趕上世錦賽，協調後改打石膏。

腳掌發黑傷筋動骨百日 放血只為出賽

「石膏影響血液循環，整個腳掌都發黑，黑到像快截肢了，很能忍痛的我向校方要來放血針，稍微洩一點。」陳葦綾半夜疼得受不了，咬著牙自己「放血」，感覺好像可以呼吸了，但「傷筋動骨一百天」，大家都認為無法順利出賽。

「問一百個醫師都會說不能比賽、有危險，因為骨頭癒合需要時間，重量壓上去有再度裂開的風險。」和陳葦綾合作兩年多的物理治療師張逸華說，陳葦綾有強烈出賽意志並極度自律，「感覺她即使只剩一條肌肉也能訓練」，因此醫療團隊全力協助，一起完成不可能的參賽任務。

陳葦綾出國參加世錦賽前兩天才拆掉石膏、穿上腳踝固定鞋，她坦言直到出發前一刻都不確定能否上場；「他們的經驗認為不可能，要我再三思考，但我確定自己可以，決定完成這件事。」她臥舉一○二點五公斤獲第三名、硬舉一七五公斤奪冠，成了「世界女力士」。

從二○○八年奧運舉重金牌到二○二五年健力世界冠軍，陳葦綾展現運動員不服輸的精神。她說，車禍受傷後的訓練都是大家看不上眼的基礎動作，但每天堅持，最後辦到了，「我也覺得非常神奇」。她笑說已經任性過一次，身體還是要重視，養好身體，隨時可再上場。

進健力名人堂 亞洲僅3女將

陳葦綾二○一一年健力世錦賽蹲舉、硬舉及總和都破世界紀錄，獲提名進入國際健力總會世界名人堂，成了唯三進入名人堂的亞洲女將。

陳葦綾 舉重 健力 奧運金牌 世錦賽 北京奧運 郭婞淳

運動人生／陳葦綾用身教為學生引路「主動解決困境 別枯等協助」

「當選手時，我不允許自己沒有訓練而休息超過兩天；當教練時在訓練場上一定要嚴厲，其他都好講。」陳葦綾認為，運動選手的訓練都不輕鬆，要當頂尖運動員更不容易，但「有捨才有得」，「有目標」非常重要。

運動人生／陳葦綾窮苦出身 負傷賺獎金助學生

「舉重是主項，健力則增加自信及收入；健力賽獎金讓我治傷、負擔學費並完成舉重的夢想，對我意義很大。」儘管頂著奧運舉重金牌光環，但陳葦綾說，這個項目要拉贊助相當不容易；健力獎金可解決很多問題，包括學生的醫療費。

運動人生／陳葦綾：手斷了也要舉槓鈴

