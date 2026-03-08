運動人生／陳葦綾窮苦出身 負傷賺獎金助學生

「舉重是主項，健力則增加自信及收入；健力賽獎金讓我治傷、負擔學費並完成舉重的夢想，對我意義很大。」儘管頂著@@@奧運舉重金牌@@@光環，但陳葦綾說，這個項目要拉贊助相當不容易；健力獎金可解決很多問題，包括學生的醫療費。

身高一五○公分的陳葦綾一歲時喪父，母親獨自扶養她與兩名姊姊長大，「當年家裡只有一台推車，我都扛著整箱瓶裝啤酒送到各餐廳，小學時就有二頭肌了」。

陳葦綾說，她國小原本練短跑，一百公尺十三秒一，但因太矮轉往長跑發展，國二開始練舉重，從此和「重量」結下不解之緣。她說，學生時期也接觸健力，十六歲參與末代區運會拿下健力冠軍，二○○九年高雄世界運動會也拿下金牌。

陳葦綾二○一○年回母校國體大當教練，對出生窮苦的學生感同身受；二○一九年捐出一百萬給國體舉重隊，去年拚老命負傷參賽，心裡也是牽掛著學生。她透露，學生時期到速食店打工，現在自己也有許多學生打工賺生活費，前進健力世錦賽時就決定，拿出百分之十至十五的獎金作學生醫療費。

雙腳開四次刀 全身傷定期治療

全身是舊傷、兩腳都開過四次刀的陳葦綾，每周固定找物理治療師報到，她不捨學生認真練習，受傷後還要擔心治療費用。「我會為學生治療費用而厚著臉皮爭取折扣，但我自己治療就完全不講價、不打折。」陳葦綾說，舉重選手身上多少有傷，北部物理治療一次要二千元以上，但贊助商難尋，健力比賽獎金就是自己和學生的醫療經費。

據了解，除了物理治療，若進行增生治療的ＰＲＰ，一支更要價一萬五千元左右，單一事件至少治療二到三次。

「我一步一腳印走上來，遞補奧運金牌是上天最大的憐憫；我清楚自己的不足，也驕傲獲得如此榮耀。不過，當年若靠實力拿到金牌，肯定會更好。」陳葦綾說，當年奪下跆拳道金牌的國體大同事朱木炎就獲許多贊助，拿銅牌的她乏人問津，她希望獲衣服、護具或醫療贊助還要自己打電話去問，但一次次吃閉門羹。

「如果是第一名，我可能不用拉下臉（要贊助）。」講到辛酸往事，陳葦綾一度哽咽。「（談贊助）被婉拒，講起來滿感傷，反而是很後期退役了，在健身房有健力運動品牌廠商主動給我裝備。」她說，以前沒有國家經費補助的「黃金計畫」，受傷照樣上場練習，搞到遍體鱗傷。

「我的夢想是舉重，但一直當老二，拿不到太多獎金；健力賽的獎金讓我可以治療我的傷、完成舉重夢想。」陳葦綾不諱言對健力比賽的「依賴」。她說，參加健力賽近卅年，都以練舉重方式備戰，其實不太會健力。

難捨舉重 盼獲贊助挺新秀

「我自己的運動清單都完成了，現在就全力協助完成學生的清單。」陳葦綾說，剛開始帶著國體大學生、「舉重精靈」方莞靈訓練時壓力很大，自己頭髮禿了一塊，但陪著方莞靈克服傷勢低潮、在東京奧運獲得第四名，讓她有滿滿的成就感。

「重新回到運動舞台的開心，加上幫助學生解決問題的開心，這是雙倍的。」至於對未來有何期待？陳葦綾帶著微笑認真地說，「希望能找到贊助商幫助舉重選手」。