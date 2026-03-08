聽新聞
0:00 / 0:00

運動人生／陳葦綾窮苦出身 負傷賺獎金助學生

聯合報／ 記者曾思儒／專題報導
奧運金牌陳葦綾（右）參加比賽賺獎金幫助學生。她說 ，「我自己的運動清單都完成了，現在就全力協助完成學生的清單。」 記者季相儒／攝影
奧運金牌陳葦綾（右）參加比賽賺獎金幫助學生。她說 ，「我自己的運動清單都完成了，現在就全力協助完成學生的清單。」 記者季相儒／攝影

舉重是主項，健力則增加自信及收入；健力賽獎金讓我治傷、負擔學費並完成舉重的夢想，對我意義很大。」儘管頂著@@@奧運舉重金牌@@@光環，但陳葦綾說，這個項目要拉贊助相當不容易；健力獎金可解決很多問題，包括學生的醫療費。

身高一五○公分的陳葦綾一歲時喪父，母親獨自扶養她與兩名姊姊長大，「當年家裡只有一台推車，我都扛著整箱瓶裝啤酒送到各餐廳，小學時就有二頭肌了」。

陳葦綾說，她國小原本練短跑，一百公尺十三秒一，但因太矮轉往長跑發展，國二開始練舉重，從此和「重量」結下不解之緣。她說，學生時期也接觸健力，十六歲參與末代區運會拿下健力冠軍，二○○九年高雄世界運動會也拿下金牌。

陳葦綾二○一○年回母校國體大當教練，對出生窮苦的學生感同身受；二○一九年捐出一百萬給國體舉重隊，去年拚老命負傷參賽，心裡也是牽掛著學生。她透露，學生時期到速食店打工，現在自己也有許多學生打工賺生活費，前進健力世錦賽時就決定，拿出百分之十至十五的獎金作學生醫療費。

雙腳開四次刀 全身傷定期治療

全身是舊傷、兩腳都開過四次刀的陳葦綾，每周固定找物理治療師報到，她不捨學生認真練習，受傷後還要擔心治療費用。「我會為學生治療費用而厚著臉皮爭取折扣，但我自己治療就完全不講價、不打折。」陳葦綾說，舉重選手身上多少有傷，北部物理治療一次要二千元以上，但贊助商難尋，健力比賽獎金就是自己和學生的醫療經費。

據了解，除了物理治療，若進行增生治療的ＰＲＰ，一支更要價一萬五千元左右，單一事件至少治療二到三次。

「我一步一腳印走上來，遞補奧運金牌是上天最大的憐憫；我清楚自己的不足，也驕傲獲得如此榮耀。不過，當年若靠實力拿到金牌，肯定會更好。」陳葦綾說，當年奪下跆拳道金牌的國體大同事朱木炎就獲許多贊助，拿銅牌的她乏人問津，她希望獲衣服、護具或醫療贊助還要自己打電話去問，但一次次吃閉門羹。

「如果是第一名，我可能不用拉下臉（要贊助）。」講到辛酸往事，陳葦綾一度哽咽。「（談贊助）被婉拒，講起來滿感傷，反而是很後期退役了，在健身房有健力運動品牌廠商主動給我裝備。」她說，以前沒有國家經費補助的「黃金計畫」，受傷照樣上場練習，搞到遍體鱗傷。

「我的夢想是舉重，但一直當老二，拿不到太多獎金；健力賽的獎金讓我可以治療我的傷、完成舉重夢想。」陳葦綾不諱言對健力比賽的「依賴」。她說，參加健力賽近卅年，都以練舉重方式備戰，其實不太會健力。

難捨舉重 盼獲贊助挺新秀

「我自己的運動清單都完成了，現在就全力協助完成學生的清單。」陳葦綾說，剛開始帶著國體大學生、「舉重精靈」方莞靈訓練時壓力很大，自己頭髮禿了一塊，但陪著方莞靈克服傷勢低潮、在東京奧運獲得第四名，讓她有滿滿的成就感。

「重新回到運動舞台的開心，加上幫助學生解決問題的開心，這是雙倍的。」至於對未來有何期待？陳葦綾帶著微笑認真地說，「希望能找到贊助商幫助舉重選手」。

陳葦綾 舉重 健力 獎金 朱木炎 物理治療師 奧運 金牌 世錦賽

延伸閱讀

運動人生／再見漏接→再見全壘打→奧運熄火 趙士強 英雄命遇上狗熊運

高球／戰勝11年低谷 曾雅妮：相信自己還能贏

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

劉俊談女兒劉美賢冬奧鐸今後想訪台 憶觀選：真正民主自由社會

相關新聞

運動人生／陳葦綾用身教為學生引路「主動解決困境 別枯等協助」

「當選手時，我不允許自己沒有訓練而休息超過兩天；當教練時在訓練場上一定要嚴厲，其他都好講。」陳葦綾認為，運動選手的訓練都不輕鬆，要當頂尖運動員更不容易，但「有捨才有得」，「有目標」非常重要。

運動人生／陳葦綾窮苦出身 負傷賺獎金助學生

「舉重是主項，健力則增加自信及收入；健力賽獎金讓我治傷、負擔學費並完成舉重的夢想，對我意義很大。」儘管頂著奧運舉重金牌光環，但陳葦綾說，這個項目要拉贊助相當不容易；健力獎金可解決很多問題，包括學生的醫療費。

運動人生／陳葦綾：手斷了也要舉槓鈴

●金牌女超人的夢想清單 陳葦綾，全身是舊傷、雙腳開過四次刀。她是舉重與健力雙棲世界級優秀運動員，運動場上那小小方塊是她的生命、動力與世界。 二○○八年北京奧運摘銅，因金、銀牌得主禁藥問題被取消獎牌，她遞補奧運金牌；她也是國際健力總會唯三進入世界名人堂的亞洲女將。 「我自己的運動清單都完成了，現在要協助完成學生的清單。」她是身高一五○公分的巨人。

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁最高等級混雙拚冠 默契跑位佳更有自信

BWF超級1000系列的全英羽球公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天歷經3局苦戰，逆轉前進冠軍戰，成為台灣首對打進全英...

全英羽賽／混雙史上第一組 葉宏蔚、詹又蓁拍退香港組合晉級決賽

BWF超級1000的全英公開賽，我國在男單「左手重砲」林俊易率先搶下首張決賽門票後，混雙葉宏蔚／詹又蓁今天也在4強賽與香港組合鄧俊文／謝影雪，雙方在苦戰3局後，最終以16：21、21：15、21：13逆轉勝出，成為我國史上首組闖進全英公開賽混雙決賽的組合。

全英羽賽／林俊易3局險勝泰國一哥 晉級男單決賽成我國史上第3人

BWF超級1000的全英公開賽，我國男單「左手重砲」林俊易今天在4強賽遭遇世界排名第2名的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以21：14、18：21、21：16勝出，成為繼周天成和去年的李佳豪後，史上第3位闖進男單決賽的我國選手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。