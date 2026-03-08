聽新聞
運動人生／陳葦綾用身教為學生引路「主動解決困境 別枯等協助」

聯合報／ 記者曾思儒／專題報導
陳葦綾自承是嚴格教練，「車禍後努力復健，趕上健力世錦賽奪冠也是身教。」 記者季相儒／攝影
陳葦綾自承是嚴格教練，「車禍後努力復健，趕上健力世錦賽奪冠也是身教。」 記者季相儒／攝影

「當選手時，我不允許自己沒有訓練而休息超過兩天；當教練時在訓練場上一定要嚴厲，其他都好講。」陳葦綾認為，運動選手的訓練都不輕鬆，要當頂尖運動員更不容易，但「有捨才有得」，「有目標」非常重要。

陳葦綾說，舉重訓練辛苦，外人難以想像，但當外界只看成績品頭論足，她總期勉學生「先知道自己想要什麼，你想要就可以做到，儘管訓練過程痛苦」。

「你在下面時，我不會不拉你，你想要改變，我們一起往上。」陳葦綾說，選手立下目標很重要，她很願意當引路人，等待學生頓悟、有目標的那一天。

陳葦綾當選手時「沒在休息」，深知訓練的疲憊，她讓學生用成績突破換取休息機會。她說，學生疲累或生病缺席訓練，她會等學生身體恢復再「補」回來，「補訓時，我會在場陪伴」。

陳葦綾在國體大任教十五年來，因為訓練太累，一度只剩兩、三名選手，但現在和她一起努力的學生有十多人。她自承是名嚴格教練，「車禍後努力復健趕上健力世錦賽並奪冠也是身教。」陳葦綾說，她用自己的訓練、參賽過程告訴學生，即使最簡單的基礎訓練，只要用對方法也能有好結果。

恢復訓練、回歸賽場，陳葦綾不再只是「出一張嘴」，看到學生舉重時重心或角度偏差，都能立刻提醒並修正錯誤。她不斷吸取新知、嘗試最新技術，「我用不到沒關係，但或許我的選手用得上」。

陳葦綾認為現在選手可獲得的資源更充足，但卻少了找尋解決方法的動力，看不到「珍惜」。她強調，不能過度依賴他人而失去自己本能，以前要自己爭取資源，現在坐享其成，「遇到困境時要去解決問題，不是一直等待別人給你東西」。

「結果固然重要，我期許你不會因一次失敗、跌倒就放棄；從困境中學習和成長，可以更享受途中的風景。」方莞靈對老師陳葦綾的提醒，記憶猶新。陳葦綾期許，她帶的選手都能透過舉重運動翻轉人生。

