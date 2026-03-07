全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁最高等級混雙拚冠 默契跑位佳更有自信

BWF超級1000系列的全英羽球公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天歷經3局苦戰，逆轉前進冠軍戰，成為台灣首對打進全英羽球賽混雙決賽的組合。教練蘇義能認為，關鍵在於兩人更有自信，打起來比以往果斷。

世界排名第15名的台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，這次在世界羽球聯盟（BWF）超級1000系列的全英公開賽上演「黑馬驚奇」，不僅一路過關斬將打進4強戰，今天更逆轉擊敗搭檔超過10年的「香港組合」鄧俊文、謝影雪。

雙方生涯首度過招，葉宏蔚、詹又蓁在首局開打後展現拚勁，與對手互有領先，可惜後段擋不住經驗老道的香港組合，加上攻勢趨於被動，以16比21讓出。

不過，台灣組合並未氣餒，第2局一開始打出猛烈12比2攻勢，就算一度被追到僅剩2分領先，葉宏蔚、詹又蓁仍穩紮穩打以21比15扳平戰局。

進入決勝第3局，兩組人馬在前段依舊陷入拉鋸戰，不過在技術暫停後戰局出現變化，葉宏蔚、詹又蓁連拿5分擴大領先，一舉奠定勝基。尤其葉宏蔚越打越起勁，甚至秀出背後擊球戲碼，最後靠著詹又蓁網前扣殺再以21比13獲得冠軍戰門票，同時為台灣混雙寫下全新里程碑。

分析葉宏蔚、詹又蓁的實力有機會與頂尖選手一搏，隨隊教練蘇義能接受中央社採訪時提到，兩人目前狀況不錯，尤其經過去年完整一年的搭配後，默契、跑位漸入佳境，出手很果斷、比較不會猶豫，連帶讓葉宏蔚、詹又蓁在場上更有信心，勇於嘗試自己想做的東西。

葉宏蔚、詹又蓁在首局後段有點陷入被動，經過提醒後立刻在第2局修正，並如願帶走勝利，接下來將挑戰世界排名第5「法國組合」基奎爾（ThomGicquel）、戴魯（Delphine Delrue）。

蘇義能表示，冠軍戰比的是心態，期許兩人不要太急躁，「當然能一舉拿到冠軍最好。」