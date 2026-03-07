快訊

全英羽賽／混雙史上第一組 葉宏蔚、詹又蓁拍退香港組合晉級決賽

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

BWF超級1000的全英公開賽，我國在男單「左手重砲」林俊易率先搶下首張決賽門票後，混雙葉宏蔚／詹又蓁今天也在4強賽與香港組合鄧俊文／謝影雪，雙方在苦戰3局後，最終以16：21、21：15、21：13逆轉勝出，成為我國史上首組闖進全英公開賽混雙決賽的組合。

世界排名第15名的葉宏蔚／詹又蓁，在巴黎奧運後開始合作，合拍最佳戰績為去年在超級750的新加坡公開賽打進到4強，不過今年全英公開賽兩人也改寫紀錄，一路挺進到4強賽。

今天4強賽面對世界排名第7名的香港老牌組合鄧俊文／謝影雪，兩人也再度打出精彩一戰，在首局賽事中，葉宏蔚／詹又蓁一度在局中取得領先，不過局末香港組合靠著一波4：0攻勢拉開差距，以21：16先下一城。

第二局葉宏蔚／詹又蓁則是展開反撲，開賽後一度取得12：2的大幅領先，儘管鄧俊文／謝影雪急起直追到僅剩2分差，但葉宏蔚／詹又蓁頂住壓力，以21：15扳平戰局。

決勝局兩組人馬持續拉鋸，前半局雙方最大分差僅有2分，不過局中葉宏蔚／詹又蓁開始在進攻端加壓，幾次刁鑽的球路成功打穿對手防線，取得16：10領先，反觀香港組合卻出現氣力放盡的狀況，讓葉宏蔚／詹又蓁持續將差距擴大，最終以21：13勝出，成為我國史上首對闖進全英公開賽混雙決賽的組合。

而葉宏蔚／詹又蓁與男單的林俊易一同挺進決賽，也是我國繼2020年女單戴資穎、男單周天成後，再度有兩組人馬在全英公開賽決賽日將一同出賽。

相關新聞

全英羽賽／林俊易3局險勝泰國一哥 晉級男單決賽成我國史上第3人

BWF超級1000的全英公開賽，我國男單「左手重砲」林俊易今天在4強賽遭遇世界排名第2名的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以21：14、18：21、21：16勝出，成為繼周天成和去年的李佳豪後，史上第3位闖進男單決賽的我國選手。

路跑／紐崔萊日月潭環湖路跑賽盛大登場 3000跑者熱血集結

紐崔萊2026日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽今天於世界級美景中盛大登場，在粉嫩春櫻與湛藍湖光的見證下，吸引超過3000位跑者熱血集結，這也是安麗紐崔萊連續第四年擔任獨家贊助商，以實際行動支持跑者超越自我，邁向極致健康。

亞洲盃女足／中華隊蘇育萱頭錘破門險勝越南 續燃晉級8強希望 

在首戰不敵日本隊、晉級情勢退無可退的巨大壓力下，中華女足隊今天迎來關鍵之戰，儘管歷史對戰紀錄落後於越南隊，但中華女足憑藉當家前鋒蘇育萱在第26分鐘的機敏補頭錘破門，加上全隊下半場固若金湯的防守，以及傷停補時驚險通過VAR判決考驗，最終以1：0守住勝果，在爭奪8強門票的門檻上握有了主動權。

曲棍球協會改選錢瑀婕當選理事長 理監事女性比例達3分之1

中華民國曲棍球協會今天上午10點，於南投市心園餐廳隆重舉行第14屆第1次會員大會，在全體會員的熱情參與及見證下，大會順利完成換屆改選，並由錢瑀婕獲選第14屆理事長，為協會注入全新動能。

輕艇激流／2026青少年暨U23錦標賽 我代表隊橫掃3金3銀9銅

中華民國輕艇協會今年開春第一場國際大賽，我國輕艇激流代表隊參加於3月2至6日在泰國芭達雅舉辦「2026青少年暨U23輕艇激流錦標賽」，發揮訓練成果斬獲有史以來最佳成績，共榮獲得3金、3銀、9銅佳績，為今年度接下來的2026中國大陸貴州2026亞洲錦標賽，及最重要的第20屆名古屋亞洲運動會打下了雄厚的信心。

