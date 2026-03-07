全英羽賽／混雙史上第一組 葉宏蔚、詹又蓁拍退香港組合晉級決賽

BWF超級1000的全英公開賽，我國在男單「左手重砲」林俊易率先搶下首張決賽門票後，混雙葉宏蔚／詹又蓁今天也在4強賽與香港組合鄧俊文／謝影雪，雙方在苦戰3局後，最終以16：21、21：15、21：13逆轉勝出，成為我國史上首組闖進全英公開賽混雙決賽的組合。

世界排名第15名的葉宏蔚／詹又蓁，在巴黎奧運後開始合作，合拍最佳戰績為去年在超級750的新加坡公開賽打進到4強，不過今年全英公開賽兩人也改寫紀錄，一路挺進到4強賽。

今天4強賽面對世界排名第7名的香港老牌組合鄧俊文／謝影雪，兩人也再度打出精彩一戰，在首局賽事中，葉宏蔚／詹又蓁一度在局中取得領先，不過局末香港組合靠著一波4：0攻勢拉開差距，以21：16先下一城。

第二局葉宏蔚／詹又蓁則是展開反撲，開賽後一度取得12：2的大幅領先，儘管鄧俊文／謝影雪急起直追到僅剩2分差，但葉宏蔚／詹又蓁頂住壓力，以21：15扳平戰局。

決勝局兩組人馬持續拉鋸，前半局雙方最大分差僅有2分，不過局中葉宏蔚／詹又蓁開始在進攻端加壓，幾次刁鑽的球路成功打穿對手防線，取得16：10領先，反觀香港組合卻出現氣力放盡的狀況，讓葉宏蔚／詹又蓁持續將差距擴大，最終以21：13勝出，成為我國史上首對闖進全英公開賽混雙決賽的組合。

而葉宏蔚／詹又蓁與男單的林俊易一同挺進決賽，也是我國繼2020年女單戴資穎、男單周天成後，再度有兩組人馬在全英公開賽決賽日將一同出賽。