全英羽賽／林俊易3局險勝泰國一哥 晉級男單決賽成我國史上第3人

BWF超級1000的全英公開賽，我國男單「左手重砲」林俊易今天在4強賽遭遇世界排名第2名的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終以21：14、18：21、21：16勝出，成為繼周天成和去年的李佳豪後，史上第3位闖進男單決賽的我國選手。

世界排名第11名的林俊易，這次全英公開賽一路過關斬將，包括首輪擊敗王子維，次輪則是拍退印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），昨天8強賽則是擊落法國小波波夫（Christo Popov），報了上周德國公開賽輸球之仇，生涯也首度闖進到全英公開賽4強。

在只要再拿一勝就能追平全英公開賽我國男單最佳成績的情況下，林俊易今天則是碰上世界排名第2名、今年大馬公開賽冠軍的泰國一哥昆拉武特，雙方生涯過去6度交手林俊易僅拿下2勝，最近一次就在去年的瑞士公開賽。

而雙方今天再度碰頭，首局前段昆拉武特也一路保持領先，不過林俊易不但沒有自亂陣腳，反而在局中後愈打愈穩，靠著一波8：1的攻勢逆轉戰局，並以21：14先下一城。

第二局前段昆拉武特又是一路領先，甚至取得最多6分領先，不過局中林俊易再度打出一波4：0攻勢追到1分差，但這次昆拉武特未讓林俊易再有反超機會，以21：18扳平戰局。

決勝局前段雙方一來一往，不過局中林俊易打出一波6：0拉開差距，並且以20：16取得4個賽末點，最終靠著網前攔截以21：16拿下勝利，生涯首度闖進超級1000賽事決賽，也是我國繼周天成和去年的李佳豪後，史上第3位挺進男單決賽的我國選手。