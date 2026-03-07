路跑／紐崔萊日月潭環湖路跑賽盛大登場 3000跑者熱血集結

紐崔萊2026日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽今天於世界級美景中盛大登場，在粉嫩春櫻與湛藍湖光的見證下，吸引超過3000位跑者熱血集結，這也是安麗紐崔萊連續第四年擔任獨家贊助商，以實際行動支持跑者超越自我，邁向極致健康。

在競爭最激烈的42公里全馬組別中，今天誕生了兩位展現極致意志的冠軍跑者。來自大腳丫長跑協會的吳益昌以3小時27分56秒拿下男子組第一，女子組則由黃郁婷以4小時31分58秒的成績封后。

安麗紐崔萊行銷傳播經理周彥儒於現場致詞時，強調了品牌對全民健康的承諾，「一場路跑的意義不單在於完賽距離，更是在呼吸間找到節奏，也在每一步間累積更好的自己。看見選手們的精采表現，就是用行動證明：健康，是人生最值得投資的一件事。」

周彥儒進一步表示，「這正是紐崔萊長期支持運動的原因。從環法挑戰賽、籃球、霹靂舞，到今日的環湖路跑，以及身為中華棒球代表隊唯一指定營養品，我們始終相信：健康不是一句口號，而是一個每天的選擇。」

本屆賽事設有42公里全馬組、29公里環湖組及12公里挑戰組，路線自向山遊客中心出發，途經水社壩、水社碼頭、朝霧碼頭及九龍口大平台。跑者在波光粼粼的潭水與櫻花步道間穿梭，坡度平緩的賽道不僅適合專業挑戰，更吸引許多家庭親子同行，共同體驗春日路跑的樂趣。完賽後，跑者更可漫步水社商圈，品嚐在地紅茶與茶葉蛋，感受日月潭獨特的人文魅力。

在推廣活力的同時，紐崔萊亦將「永續精神」注入賽事，現場積極宣導環保行動，鼓勵跑者自備或使用大會提供的環保折疊杯，大幅減少一次性紙杯產生的垃圾，實現運動與自然的共存共榮。完賽跑者除了獲得精美的紀念衣與榮耀獎牌外，紐崔萊更規劃了豐富的抽獎活動，提供多項專業營養保健與運動補給產品，為跑者的健康續航。