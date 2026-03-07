亞洲盃女足／中華隊蘇育萱頭錘破門險勝越南 續燃晉級8強希望 

在首戰不敵日本隊、晉級情勢退無可退的巨大壓力下，中華女足隊今天迎來關鍵之戰，儘管歷史對戰紀錄落後於越南隊，但中華女足憑藉當家前鋒蘇育萱在第26分鐘的機敏補頭錘破門，加上全隊下半場固若金湯的防守，以及傷停補時驚險通過VAR判決考驗，最終以1：0守住勝果，在爭奪8強門票的門檻上握有了主動權。

中華女足首戰0：2負於日本隊，而越南隊首戰2：1絕殺印度隊，如果中華女足再輸給越南，晉級8強情勢將會相當被動，兩隊在歷史上共交手9次，越南5勝2和2敗占據上風。

在背負不能輸球壓力下，中華女足第10分鐘利用越南傳球失誤，一次前場反擊轉移到右側，陳妗文射門高出門楣，15分鐘中華女足角球機會，被越南門將直接沒收。但第26分鐘，中華女足取得進球機會，左路黃可欣與陳昱嫀的雙人配合，黃可欣在橫傳給松永早姬，松永早姬射門中門楣，反彈後蘇育萱無人看管下頭錘破門，幫助中華女足取得1：0領先。

落後的越南女足開始加強攻勢，不過在中華隊加強防守下始終未能踢平戰局，傷停補時7分鐘，越南持續向中華女足門前加壓，96分鐘一次門前可能犯規，經由VAR後確定沒有12碼，最終中華女足1：0險勝越南，搶下重要的3分。

賽後總教練查克摩爾說：「非常艱難的比賽，越南踢得非常好，我們遇到一些艱難時刻，但我認為球員值得這場勝利，也很高興拿到3分積分。」

松永早姬獲得本場比賽的最佳球員，賽後記者會上用中文表示，「我覺得很開心，今天比賽很重要，贏球讓我很開心。」

攻入致勝1球的蘇育萱則說：「很感動，因為這場比賽很不容易，這是大家努力取得這場勝利，而且球隊踢的越來越有耐心，力保球門不失去贏下比賽。」中華女足獲勝後，目前在C組排名第二名，接下來全隊將移動前往雪梨，準備10日面對印度的比賽。