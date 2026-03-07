快訊

亞洲盃女足／中華隊蘇育萱頭錘破門險勝越南 續燃晉級8強希望 

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
第26分鐘蘇育萱無人看管下頭錘破門，幫助中華女足取得領先。圖／中華足球協會提供
在首戰不敵日本隊、晉級情勢退無可退的巨大壓力下，中華女足隊今天迎來關鍵之戰，儘管歷史對戰紀錄落後於越南隊，但中華女足憑藉當家前鋒蘇育萱在第26分鐘的機敏補頭錘破門，加上全隊下半場固若金湯的防守，以及傷停補時驚險通過VAR判決考驗，最終以1：0守住勝果，在爭奪8強門票的門檻上握有了主動權。

中華女足首戰0：2負於日本隊，而越南隊首戰2：1絕殺印度隊，如果中華女足再輸給越南，晉級8強情勢將會相當被動，兩隊在歷史上共交手9次，越南5勝2和2敗占據上風。

在背負不能輸球壓力下，中華女足第10分鐘利用越南傳球失誤，一次前場反擊轉移到右側，陳妗文射門高出門楣，15分鐘中華女足角球機會，被越南門將直接沒收。但第26分鐘，中華女足取得進球機會，左路黃可欣與陳昱嫀的雙人配合，黃可欣在橫傳給松永早姬，松永早姬射門中門楣，反彈後蘇育萱無人看管下頭錘破門，幫助中華女足取得1：0領先。

落後的越南女足開始加強攻勢，不過在中華隊加強防守下始終未能踢平戰局，傷停補時7分鐘，越南持續向中華女足門前加壓，96分鐘一次門前可能犯規，經由VAR後確定沒有12碼，最終中華女足1：0險勝越南，搶下重要的3分。

賽後總教練查克摩爾說：「非常艱難的比賽，越南踢得非常好，我們遇到一些艱難時刻，但我認為球員值得這場勝利，也很高興拿到3分積分。」

松永早姬獲得本場比賽的最佳球員，賽後記者會上用中文表示，「我覺得很開心，今天比賽很重要，贏球讓我很開心。」

攻入致勝1球的蘇育萱則說：「很感動，因為這場比賽很不容易，這是大家努力取得這場勝利，而且球隊踢的越來越有耐心，力保球門不失去贏下比賽。」中華女足獲勝後，目前在C組排名第二名，接下來全隊將移動前往雪梨，準備10日面對印度的比賽。

路跑／紐崔萊日月潭環湖路跑賽盛大登場 3000跑者熱血集結

紐崔萊2026日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽今天於世界級美景中盛大登場，在粉嫩春櫻與湛藍湖光的見證下，吸引超過3000位跑者熱血集結，這也是安麗紐崔萊連續第四年擔任獨家贊助商，以實際行動支持跑者超越自我，邁向極致健康。

曲棍球協會改選錢瑀婕當選理事長 理監事女性比例達3分之1

中華民國曲棍球協會今天上午10點，於南投市心園餐廳隆重舉行第14屆第1次會員大會，在全體會員的熱情參與及見證下，大會順利完成換屆改選，並由錢瑀婕獲選第14屆理事長，為協會注入全新動能。

輕艇激流／2026青少年暨U23錦標賽 我代表隊橫掃3金3銀9銅

中華民國輕艇協會今年開春第一場國際大賽，我國輕艇激流代表隊參加於3月2至6日在泰國芭達雅舉辦「2026青少年暨U23輕艇激流錦標賽」，發揮訓練成果斬獲有史以來最佳成績，共榮獲得3金、3銀、9銅佳績，為今年度接下來的2026中國大陸貴州2026亞洲錦標賽，及最重要的第20屆名古屋亞洲運動會打下了雄厚的信心。

Strike it out！ 蕭美琴率女性兒少運動員向霸凌、性騷齊喊三振

社團法人台灣運動好事協會在國際婦女節前夕，攜手國際棒壘球總會、中華民國壘球協會、財團法人婦女權益促印發展基金會辦理「Girls,Strike it out！2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營」，在今天的記者會上包括副總統蕭美琴等人皆到場站台，並與現場兒少女性運動員一起向霸凌、性騷擾齊喊「三振」。

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁速勝泰國組合 首闖超級1000混雙4強

在我國男單「左手重砲」林俊易率先搶下全英公開賽4強賽門票後，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽遭遇泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），最終僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，生涯首度晉級到超級1000賽4強。

