曲棍球協會改選錢瑀婕當選理事長 理監事女性比例達3分之1

在首戰不敵日本隊、晉級情勢退無可退的巨大壓力下，中華女足隊今天迎來關鍵之戰，儘管歷史對戰紀錄落後於越南隊，但中華女足憑藉當家前鋒蘇育萱在第26分鐘的機敏補頭錘破門，加上全隊下半場固若金湯的防守，以及傷停補時驚險通過VAR判決考驗，最終以1：0守住勝果，在爭奪8強門票的門檻上握有了主動權。

2026-03-07 16:57