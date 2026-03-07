快訊

曲棍球協會改選錢瑀婕當選理事長 理監事女性比例達3分之1

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
中華民國曲棍球協會今天舉行第14屆第一次會員大會並進行理監事改選。圖／中華民國曲棍球協會提供
中華民國曲棍球協會今天上午10點，於南投市心園餐廳隆重舉行第14屆第1次會員大會，在全體會員的熱情參與及見證下，大會順利完成換屆改選，並由錢瑀婕獲選第14屆理事長，為協會注入全新動能。

本次改選經由曲棍球協會全體會員投票，一致通過由錢瑀婕出任本會第14屆理事長。中華民國曲棍球協會指出，錢理事長深具前瞻與服務熱忱，未來將帶領協會邁向更專業、更高視野的新紀元。

此外，本屆共選出25位理監事，其中8位為女性，女性比例正式達到三分之一，這不僅符合體育界性別平權的趨勢，也展現了協會多元參與、共榮的精神。

為厚植協會實力，錢瑀婕也於現場親自聘任重量級領袖加入團隊，包括榮譽理事長蔡宜助、郭哲明，副理事長謝典霖、謝俊煌、洪銘惠、陳榮洲、蔡孟峰，同時也邀請到學界與社會賢達擔任顧問，包括陳漢銘、許宏明、方天佑、李明榮、陳俊昌、陳韋帆、蔡松宗。

今天有不少長官蒞臨指導，包括運動部科長洪義荃、中華奧林匹克委員會副秘書長曾文宏、中華民國體育運動總會副秘書長張武隆等。

中華民國曲棍球協會表示，感謝所有嘉賓與會員的參與，讓我們攜手並進，繼續為曲棍球運動的推廣與發展努力。

