聽新聞
0:00 / 0:00
曲棍球協會改選錢瑀婕當選理事長 理監事女性比例達3分之1
中華民國曲棍球協會今天上午10點，於南投市心園餐廳隆重舉行第14屆第1次會員大會，在全體會員的熱情參與及見證下，大會順利完成換屆改選，並由錢瑀婕獲選第14屆理事長，為協會注入全新動能。
本次改選經由曲棍球協會全體會員投票，一致通過由錢瑀婕出任本會第14屆理事長。中華民國曲棍球協會指出，錢理事長深具前瞻與服務熱忱，未來將帶領協會邁向更專業、更高視野的新紀元。
此外，本屆共選出25位理監事，其中8位為女性，女性比例正式達到三分之一，這不僅符合體育界性別平權的趨勢，也展現了協會多元參與、共榮的精神。
為厚植協會實力，錢瑀婕也於現場親自聘任重量級領袖加入團隊，包括榮譽理事長蔡宜助、郭哲明，副理事長謝典霖、謝俊煌、洪銘惠、陳榮洲、蔡孟峰，同時也邀請到學界與社會賢達擔任顧問，包括陳漢銘、許宏明、方天佑、李明榮、陳俊昌、陳韋帆、蔡松宗。
今天有不少長官蒞臨指導，包括運動部科長洪義荃、中華奧林匹克委員會副秘書長曾文宏、中華民國體育運動總會副秘書長張武隆等。
中華民國曲棍球協會表示，感謝所有嘉賓與會員的參與，讓我們攜手並進，繼續為曲棍球運動的推廣與發展努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。