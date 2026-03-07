輕艇激流／2026青少年暨U23錦標賽 我代表隊橫掃3金3銀9銅

中華民國輕艇協會今年開春第一場國際大賽，我國輕艇激流代表隊參加於3月2至6日在泰國芭達雅舉辦「2026青少年暨U23輕艇激流錦標賽」，發揮訓練成果斬獲有史以來最佳成績，共榮獲得3金、3銀、9銅佳績，為今年度接下來的2026中國大陸貴州2026亞洲錦標賽，及最重要的第20屆名古屋亞洲運動會打下了雄厚的信心。

此次2026青少年暨U23輕艇激流錦標賽幾乎亞洲輕艇激流強國皆精銳盡出，包括大陸、烏茲別克、哈薩克、日本、印度、泰國等國家，在強大的競爭下能突破重圍，奪下如此傲人成績，實屬不易。

1. U23 男子組 KAYAK CROSS 對抗賽 廖力泓 金牌

2. U23 男子組 C1 激流標桿 吳融政 金牌

3. U18 男子組 C1 激流標桿 曾心光 金牌

4. U23 女子組 K1 激流標桿 吳亭儀 銀牌

5. U18 男子組 KAYAK CROSS 個人賽 朱泓宇 銀牌

6. U23 男子組 C1 TEAM 吳融政、張富驊、曾心光 銀牌

7. U23 男子組 K1 激流標桿 廖力泓 銅牌

8. U18 男子組 K1 激流標桿 朱泓宇 銅牌

9. U23 男子組 KAYAK CROSS 個人賽 廖力泓 銅牌

10. U18 男子組 KAYAK CROSS 對抗賽 朱泓宇 銅牌

11. U23 女子組 KAYAK CROSS 對抗賽 吳亭儀 銅牌

12. OPEN 女子組 K1激流標桿 吳亭儀 銅牌

13. U23 男子組 K1 TEAM廖力泓、游鎧謙、朱泓宇 銅牌

14. U23 男子組 C1 激流標桿 張富驊 銅牌

15. U23 男子組KAYAK CROSS 對抗賽 游鎧謙 銅牌

16. OPEN 男子組 C1 激流標桿 曾心光 第6名

17. U23 女子組 KAYAK CROSS 個人賽 吳亭儀 第5名

18. OPEN 男子組 K1 激流標桿 廖力泓 第5名

19. OPEN 男子組 K1 激流標桿 游鎧謙 第12名

20. U23 女子組 K1 激流標桿 郭宸甄 第13名

中華民國輕艇協會表示，本次我國青年代表隊參賽前，充分運用得來不易中央建設的安農溪國際激流訓練中心及冬山河輕艇專屬重量訓練室，除了平日和亞運培訓隊一同訓練外，更是不畏風寒進行寒假密集訓練，並提前一周前往泰國賽場適應場地，在廖學甫、張允銓、陳瑋涵教練團及運動防護等團隊的用心指導下，才能有如此突破性的成績表現。

集訓期間輕艇協會理事長王美月專程帶領秘書長張至滿、秘書長劉昌鴻副及執行秘書黃秋譯，前往訓練基地慰勞教練選手的辛勞，及勉勵更加努力、奪得佳績、為國爭光。