Strike it out！ 蕭美琴率女性兒少運動員向霸凌、性騷齊喊三振

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
副總統蕭美琴帶領女性兒少運動員向霸凌、性騷擾齊說「Strike it out」。記者劉肇育／攝影
副總統蕭美琴帶領女性兒少運動員向霸凌、性騷擾齊說「Strike it out」。記者劉肇育／攝影

社團法人台灣運動好事協會在國際婦女節前夕，攜手國際棒壘球總會、中華民國壘球協會、財團法人婦女權益促印發展基金會辦理「Girls,Strike it out！2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營」，在今天的記者會上包括副總統蕭美琴等人皆到場站台，並與現場兒少女性運動員一起向霸凌、性騷擾齊喊「三振」。

社團法人台灣運動好事協會長期關注並努力於促進運動領域的性別平等，而除了倡議之外，更相信透過教育與行動可以產生更長遠的影響與改變，減少運動場域性暴力發生的機會。

台灣運動好事協會執行長劉柏君在今天的開幕記者會上表示，兒少運動員在成為運動員之前，首先是兒童和少年，他們是國家的未來，所以運動員不該只是奪牌的機器，「我們國家對於兒少運動員的投資，是為了讓他們成為一個更好的人，然後順便拿個金牌。」

目前也身兼社團法人台灣女子運動體育協會理事長的劉柏君也透露，台灣女子運動體育協會的第一屆理事長正是副總統蕭美琴，並且在她接任後引薦了其他資源，長期協助推動女性運動與運動外交等工作，劉柏君也鼓勵現場兒少女性運動員，未來不只可以當教練，也可以成為外交官、市長、立委甚至是副總統。

蕭美琴則表示，能在婦女節前夕來參與這項活動，也讓她回想起小時候的運動記憶，她也向現場兒少女性運動員表示，「我周邊很多好朋友都說，上體育課在太陽下運動，很怕曬太陽、怕曬黑，因為想要美白，也怕流汗。可是看到各位，我覺得我們已經可以很驕傲地說，陽光是我們力量的來源，而且汗水也是我們驕傲的印記。妳們的每一滴汗水、每一次的訓練，都是讓自己越來越強的機會。」

此外，蕭美琴也不忘提醒兒少運動員保護自己的重要性，她說：「今天的工作坊是為了讓大家學習如何保護自己。每一場比賽都是一次競爭，但是自己的安全與健康，不管是身體健康還是心理健康，都是一生一世的事情，所以這件事特別重要。很高興看到各位體育好手、各位健將來參加今天的活動。未來，我們也會在各位的成長過程中，用國家的力量，繼續做大家最堅實的後盾。」

本次活動將在台灣國家婦女館聚集30位兒少女性運動員，一起透運動傷害防護、空手道防身術與國際奧會Safe Sport課程學習自我保護，更透課程帶領運動員學習尊重多元，一起為創造更為平等、友善的運動環境努力Sport for All 的精神。

副總統蕭美琴帶領女性兒少運動員向霸凌、性騷擾齊說「Strike it out」。記者劉肇育／攝影
副總統蕭美琴帶領女性兒少運動員向霸凌、性騷擾齊說「Strike it out」。記者劉肇育／攝影

輕艇激流／2026青少年暨U23錦標賽 我代表隊橫掃3金3銀9銅

中華民國輕艇協會今年開春第一場國際大賽，我國輕艇激流代表隊參加於3月2至6日在泰國芭達雅舉辦「2026青少年暨U23輕艇激流錦標賽」，發揮訓練成果斬獲有史以來最佳成績，共榮獲得3金、3銀、9銅佳績，為今年度接下來的2026中國大陸貴州2026亞洲錦標賽，及最重要的第20屆名古屋亞洲運動會打下了雄厚的信心。

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁速勝泰國組合 首闖超級1000混雙4強

在我國男單「左手重砲」林俊易率先搶下全英公開賽4強賽門票後，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽遭遇泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），最終僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，生涯首度晉級到超級1000賽4強。

全英羽賽／成功復仇小波波夫 林俊易晉級男單4強續寫生涯紀錄

生涯首度闖進到BWF超級1000全英公開賽8強賽的我國男單好手、「左手重砲」林俊易，今天再度面對法國好手小波波夫（Christo Popov），最終以21：18、21：14不僅報了上周輸球之仇，也首度闖進到全英公開賽4強賽，續寫生涯最佳紀錄。

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓第1晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻、李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決...

斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

