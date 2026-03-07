快訊

經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。 。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。

中華隊今天由效力美職運動家隊的25歲右投莊陳仲敖先發，除了寄望好投之外，更關鍵的取勝之道來自打線能否發揮，前兩戰合計4安打造成0傷害。

反觀捷克隊前兩戰面對南韓、澳洲隊，以2成13打擊率敲出13安打、攻下5分，具備大聯盟資歷的瓦維拉（Terrin Vavra）有1轟，呈現出比中華隊還有期待感的火力。

此役打線出爐，讓主戰中外野手費爾柴德擔任指定打擊，總教練曾豪駒表示，讓他此役專注攻擊。

中華隊先發打線

第一棒 鄭宗哲 二壘

第二棒 宋晟睿 中外野

第三棒 費爾柴德 指定打擊

第四棒 張育成 三壘

第五棒 林安可 右外野

第六棒 吉力吉撈．鞏冠 一壘

第七棒 林家正 捕手

第八棒 江坤宇 游擊

第九棒 陳晨威 左外野

讓她專注攻擊

先發投手 莊陳仲敖

大聯盟 經典賽 中華隊

相關新聞

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊專注攻擊。

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁速勝泰國組合 首闖超級1000混雙4強

在我國男單「左手重砲」林俊易率先搶下全英公開賽4強賽門票後，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽遭遇泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），最終僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，生涯首度晉級到超級1000賽4強。

全英羽賽／成功復仇小波波夫 林俊易晉級男單4強續寫生涯紀錄

生涯首度闖進到BWF超級1000全英公開賽8強賽的我國男單好手、「左手重砲」林俊易，今天再度面對法國好手小波波夫（Christo Popov），最終以21：18、21：14不僅報了上周輸球之仇，也首度闖進到全英公開賽4強賽，續寫生涯最佳紀錄。

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓第1晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻、李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決...

斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

格鬥／WOTD-ETD 14系列賽8日登場 主秀8連勝廖翔對戰英國好手

「WOTD-ETD 14 綜合格鬥與立技系列賽」將於8日於台北體育館紅館登場 ，本屆賽事共安排超過40場對戰，除綜合格鬥與鐵籠立技外，也持續推動 Dirty Boxing（髒拳）規則，從新秀培養到跨國對抗 ，陣容完整，其中17點開打的主賽事，多場海內外選手的正面交鋒。

