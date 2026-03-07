經典賽／打線出爐！中華隊火力最大化 吉力吉撈扛一壘

中華隊2連敗開局，今天將在「晚接午」的試煉中碰上捷克隊，先發打線仍在尋求本屆賽會第1分，此役先發打線出爐，追求火力最大化，吉力吉撈．鞏冠擔任一壘手，費爾柴德（Stuart Fairchild）擔任指定打擊。

中華隊今天由效力美職運動家隊的25歲右投莊陳仲敖先發，除了寄望好投之外，更關鍵的取勝之道來自打線能否發揮，前兩戰合計4安打造成0傷害。

反觀捷克隊前兩戰面對南韓、澳洲隊，以2成13打擊率敲出13安打、攻下5分，具備大聯盟資歷的瓦維拉（Terrin Vavra）有1轟，呈現出比中華隊還有期待感的火力。

此役打線出爐，讓主戰中外野手費爾柴德擔任指定打擊，總教練曾豪駒表示，讓他此役專注攻擊。