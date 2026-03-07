快訊

東北季風影響北台灣降雨微冷 吳德榮：下周二鋒面掠過 這天才放晴回暖

軍購條例卡關數月 3版本昨付委 賴總統感謝立院

聽新聞
0:00 / 0:00

中華隊遭日本「扣倒」 他讚沒被隨便看待 日球迷擔心台灣人不再愛棒球

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
難熬的一夜，中華隊昨天輸給日本隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／攝影
難熬的一夜，中華隊昨天輸給日本隊，賽後中華隊球員在場中向球迷鞠躬致意。特派記者余承翰／攝影

中華隊昨天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，律師林智群在臉書表示，雖然輸了，還是要感謝日本全軍出擊、精銳盡出，把台灣當成一個對手認真看待，「人家沒有隨隨便便看待我們」。網友紛感認同，「先發就可以直接對到大谷跟山本，這個經驗真的很值得了，而且也能感受到日本也是全力以赴的準備對戰」。

也有網友說，「而且還是巔峰時期的大谷跟山本」、「山本由伸先發欸，超級ACE欸」、「有被亞洲第一棒球強國認真看待，全力以赴，雖敗猶榮，台灣加油」「看棒球的都知道日本神級的選手太多了！台灣能被這樣對待是把我們當成強隊在比賽」、「學習日本的團結、全力以赴的精神，台灣加油」、「真心尊敬」。

社群平台Threads有網友轉分享社群平台X的日本網友討論，日本球迷擔心台灣人會不會因此開始不喜歡棒球，且用詞與語氣是認真的擔心，並不是訕笑，「他們知道，台灣好不容易從假球案的失去興趣，重新充滿熱情」。

其他網友表示，「我們的選手拚到最後一刻，怎麼會不喜歡棒球？最難過的是他們耶」、「更愛棒球了」、「我反而認為這是超難得的經驗，希望可以變成球員們成長的養分。拜託！跟大谷翔平打球耶！直面過霸王色霸氣，以後大場面都沒在怕了」、「我比較擔心會有球員因此喪失鬥志或自信，球迷倒是一點不擔心，所以愛棒球的台灣球迷們請好好當他們的後盾吧！尤其在這種時刻」。

中華隊 林智群 台灣人

延伸閱讀

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴！日網友讚：台灣很有風度

經典賽／道奇教頭暴雷山本由伸投3局 遭日球迷批「話太多」

經典賽／台灣女記者日語採訪大谷翔平 獲日媒好評：表現驚豔

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

相關新聞

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁速勝泰國組合 首闖超級1000混雙4強

在我國男單「左手重砲」林俊易率先搶下全英公開賽4強賽門票後，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽遭遇泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），最終僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，生涯首度晉級到超級1000賽4強。

中華隊遭日本「扣倒」 他讚沒被隨便看待 日球迷擔心台灣人不再愛棒球

中華隊昨天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，律師林智群在臉書表示，雖然輸了，還是要感謝日本全軍出擊、精銳盡出，把台灣當成一個對手認真看待，「人家沒有隨隨便便看待我們」。網友紛感認同，「先發就可以直接對到大谷跟山本，這個經驗真的很值得了，而且也能感受到日本也是全力以赴的準備對戰」。

全英羽賽／成功復仇小波波夫 林俊易晉級男單4強續寫生涯紀錄

生涯首度闖進到BWF超級1000全英公開賽8強賽的我國男單好手、「左手重砲」林俊易，今天再度面對法國好手小波波夫（Christo Popov），最終以21：18、21：14不僅報了上周輸球之仇，也首度闖進到全英公開賽4強賽，續寫生涯最佳紀錄。

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓第1晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻、李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決...

斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

格鬥／WOTD-ETD 14系列賽8日登場 主秀8連勝廖翔對戰英國好手

「WOTD-ETD 14 綜合格鬥與立技系列賽」將於8日於台北體育館紅館登場 ，本屆賽事共安排超過40場對戰，除綜合格鬥與鐵籠立技外，也持續推動 Dirty Boxing（髒拳）規則，從新秀培養到跨國對抗 ，陣容完整，其中17點開打的主賽事，多場海內外選手的正面交鋒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。