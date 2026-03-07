中華隊遭日本「扣倒」 他讚沒被隨便看待 日球迷擔心台灣人不再愛棒球

中華隊昨天在世界棒球經典賽以0：13遭日本提前結束比賽，律師林智群在臉書表示，雖然輸了，還是要感謝日本全軍出擊、精銳盡出，把台灣當成一個對手認真看待，「人家沒有隨隨便便看待我們」。網友紛感認同，「先發就可以直接對到大谷跟山本，這個經驗真的很值得了，而且也能感受到日本也是全力以赴的準備對戰」。

也有網友說，「而且還是巔峰時期的大谷跟山本」、「山本由伸先發欸，超級ACE欸」、「有被亞洲第一棒球強國認真看待，全力以赴，雖敗猶榮，台灣加油」「看棒球的都知道日本神級的選手太多了！台灣能被這樣對待是把我們當成強隊在比賽」、「學習日本的團結、全力以赴的精神，台灣加油」、「真心尊敬」。

社群平台Threads有網友轉分享社群平台X的日本網友討論，日本球迷擔心台灣人會不會因此開始不喜歡棒球，且用詞與語氣是認真的擔心，並不是訕笑，「他們知道，台灣好不容易從假球案的失去興趣，重新充滿熱情」。

其他網友表示，「我們的選手拚到最後一刻，怎麼會不喜歡棒球？最難過的是他們耶」、「更愛棒球了」、「我反而認為這是超難得的經驗，希望可以變成球員們成長的養分。拜託！跟大谷翔平打球耶！直面過霸王色霸氣，以後大場面都沒在怕了」、「我比較擔心會有球員因此喪失鬥志或自信，球迷倒是一點不擔心，所以愛棒球的台灣球迷們請好好當他們的後盾吧！尤其在這種時刻」。