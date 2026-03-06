聽新聞
全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁速勝泰國組合 首闖超級1000混雙4強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

在我國男單「左手重砲」林俊易率先搶下全英公開賽4強賽門票後，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽遭遇泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），最終僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，生涯首度晉級到超級1000賽4強。

葉宏蔚／詹又蓁今年開季前3戰都未能跨過16強門檻，包括上周德國公開賽也在16強不敵我國另外一組組合楊博軒／胡綾芳，不過本周轉戰超級1000的全英公開賽，兩人總算有所突破，在前兩輪都以直落二勝出，挺進到8強賽。

今天8強賽葉宏蔚／詹又蓁則是碰上世界排名第28名的泰國組合提拉拉薩庫／沙西麗，上演兩組人馬生涯的首度碰頭，今天葉宏蔚也展現絕佳狀態，在兩局賽事中頻頻靠著犀利重扣，搭配上詹又蓁在網前的牽制，除了首局前段一度落後外，接下來可說是一路壓著對手打，最終僅花33分鐘就以直落2取勝，生涯首度挺進到超級1000賽事4強。

生涯首度闖進到BWF超級1000全英公開賽8強賽的我國男單好手、「左手重砲」林俊易，今天再度面對法國好手小波波夫（Christo Popov），最終以21：18、21：14不僅報了上周輸球之仇，也首度闖進到全英公開賽4強賽，續寫生涯最佳紀錄。

在我國男單「左手重砲」林俊易率先搶下全英公開賽4強賽門票後，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽遭遇泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），最終僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，生涯首度晉級到超級1000賽4強。

