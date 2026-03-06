快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊14:0扣倒捷克！女星霸氣「發5千杯飲料」

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

聽新聞
0:00 / 0:00

奧運「舉重精靈」方莞靈酒後施暴 晚間IG聲明「不良示範」

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
方莞靈被控酒後施暴 ，掌摑掐頸踹女友，台南地院認她犯傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照
方莞靈被控酒後施暴 ，掌摑掐頸踹女友，台南地院認她犯傷害罪處拘役50日。圖／本報資料照

奧運「舉重精靈」方莞靈被控前年10月間，與當時同居女友等在台南市區酒吧飲酒聚會後，返回女友住處後因故口角，掌摑對方臉頰並掐脖，以腳踹其胸腹受傷而挨告，法官認她犯傷害罪處拘役50日。她晚間在IG發出聲明，身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範。

方莞靈聲明指稱，當晚為了替劉女慶生，雙方及另一友人共計3人前往酒吧飲酒，直至凌晨兩人才返回住處，隨後，她不勝酒力倒頭就睡，卻在隔天醒來後，經劉女告知，在夜裡對其動手掌摑、毆打，劉女並已自行就醫完成驗傷。

她指出，對劉女陳述的暴力過程毫無記憶，錯愕之餘，僅能盡力安撫劉女，並告知：「我真的不記得有發生這些事，但如果真有此事，我願意道歉、負責」。

她表示，案發後，極盡所能地希望能拼湊出當日真相，因而不斷詢問劉女當日情節，但劉女態度反覆，時而監定指控；時而告知並無此事；時而要求賠償；時而指控她用錢就想打發…令她陷入混亂，且不知如何處置，但仍堅定立場告訴劉女，對於這段事實真的想不起來了，但若真有此事而造成傷害，願意負責。

未料，時隔5個月後，劉女突然委託律師寄發律師函，要求她賠償250萬元，她願意誠實面對的初衷不變，但是250萬元金額實在無力負擔，希望與其對談，討論出雙方實際可行的和解、補償方案。

她強調，身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範，但她自案發後誠心檢討、誠實面對，也希望對劉女提供相當補償，尊重司法判決結果。同時，她感謝大眾的關心。

奧運「舉重精靈」方莞靈被控酒後施暴，晚間在IG發表聲明，稱身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範。取自方莞靈IG
奧運「舉重精靈」方莞靈被控酒後施暴，晚間在IG發表聲明，稱身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範。取自方莞靈IG

方莞靈指出，自案發後誠心檢討、誠實面對，也希望對劉女提供相當補償，尊重司法判決結果。同時，她感謝大眾的關心。取自方莞靈IG
方莞靈指出，自案發後誠心檢討、誠實面對，也希望對劉女提供相當補償，尊重司法判決結果。同時，她感謝大眾的關心。取自方莞靈IG

奧運 方莞靈 體育

延伸閱讀

彰化女酒駕撞死失聯移工 一審判刑2年6月

迪麗熱巴中東戰事滯留多日 今脫險返陸但粉絲怒責經紀公司失職冷漠

「舉重精靈」方莞靈被控家暴 酒後掌摑前女友還腳踹胸腹判拘役

她買萬元外套退貨不成...遭「肉搜IG」截圖引網暴怒 服飾品牌回應

相關新聞

輕艇激流／2026青少年暨U23錦標賽 我代表隊橫掃3金3銀9銅

中華民國輕艇協會今年開春第一場國際大賽，我國輕艇激流代表隊參加於3月2至6日在泰國芭達雅舉辦「2026青少年暨U23輕艇激流錦標賽」，發揮訓練成果斬獲有史以來最佳成績，共榮獲得3金、3銀、9銅佳績，為今年度接下來的2026中國大陸貴州2026亞洲錦標賽，及最重要的第20屆名古屋亞洲運動會打下了雄厚的信心。

Strike it out！ 蕭美琴率女性兒少運動員向霸凌、性騷齊喊三振

社團法人台灣運動好事協會在國際婦女節前夕，攜手國際棒壘球總會、中華民國壘球協會、財團法人婦女權益促印發展基金會辦理「Girls,Strike it out！2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營」，在今天的記者會上包括副總統蕭美琴等人皆到場站台，並與現場兒少女性運動員一起向霸凌、性騷擾齊喊「三振」。

全英羽賽／葉宏蔚、詹又蓁速勝泰國組合 首闖超級1000混雙4強

在我國男單「左手重砲」林俊易率先搶下全英公開賽4強賽門票後，混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，今天8強賽遭遇泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），最終僅花33分鐘就以21：15、21：12直落二勝出，生涯首度晉級到超級1000賽4強。

奧運「舉重精靈」方莞靈酒後施暴 晚間IG聲明「不良示範」

奧運「舉重精靈」方莞靈被控前年10月間，與當時同居女友等在台南市區酒吧飲酒聚會後，返回女友住處後因故口角，掌摑對方臉頰並掐脖，以腳踹其胸腹受傷而挨告，法官認她犯傷害罪處拘役50日。她晚間在IG發出聲明，身為體育選手，涉入暴力事件，實為不良示範。

全英羽賽／成功復仇小波波夫 林俊易晉級男單4強續寫生涯紀錄

生涯首度闖進到BWF超級1000全英公開賽8強賽的我國男單好手、「左手重砲」林俊易，今天再度面對法國好手小波波夫（Christo Popov），最終以21：18、21：14不僅報了上周輸球之仇，也首度闖進到全英公開賽4強賽，續寫生涯最佳紀錄。

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓第1晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻、李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。