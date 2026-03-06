全英羽賽／成功復仇小波波夫 林俊易晉級男單4強續寫生涯紀錄

生涯首度闖進到BWF超級1000全英公開賽8強賽的我國男單好手、「左手重砲」林俊易，今天再度面對法國好手小波波夫（Christo Popov），最終以21：18、21：14不僅報了上周輸球之仇，也首度闖進到全英公開賽4強賽，續寫生涯最佳紀錄。

世界排名第11名的林俊易，過去在BWF超級1000等級的賽事中，僅有在2024年馬來西亞公開賽曾打進到4強賽，不過今年全英公開賽他一路過關斬將，包括首輪擊敗王子維，次輪則是拍退印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），生涯首度挺進到8強賽。

而林俊易今天8強賽的對手則是上周才在德國公開賽4強賽碰頭過的法國好手小波波夫，上周兩人在苦戰3局後由小波波夫以2：1險勝晉級到決賽。

兩人今天再度碰頭，林俊易在首局的拉鋸戰中一路領先，並且在17：16領先時，打出一波5：2攻勢成功關門，以21：18先下一城。

第二局林俊易雖然開局一度落後，不過他也展現防守韌性，幾次精彩的防守幫助他在局中逆轉戰局，反倒以11：9領先進入技術暫停，並且在下半局轉守為攻，多次角度刁鑽的扣殺連續取分，最終以21：14擊敗一日兩戰的小波波夫，生涯首闖全英公開賽4強賽，並將與泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）爭奪冠軍賽門票。