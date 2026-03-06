經典賽／「看到很多難過我會更難過」 沙子宸：繼續往前看

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，中華隊投手沙子宸投2局失3分。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今晚舉行台日之戰，中華隊投手沙子宸投2局失3分。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

21歲旅美投手沙子宸在世界棒球經典賽（WBC）的初登板，今天在面對日本隊的比賽後援上陣，投2局失3分，但他認為，自己在腦海中所想要執行的內容，「成功率滿高」，之後會繼續往前看、準備後兩場比賽。

沙子宸今天在球隊0：10落後的局面下，於第3局被換上場，接連被大聯盟打者鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真以及日職游擊手源田壯亮敲出4支安打，失3分，接著續投第4局回穩，先讓大谷翔平擊出滾地球出局，投出3上3下。

沙子宸賽後指出，自己今天整體丟起來的感覺是好的，但球運似乎不太好，「上場前告訴自己要搶好球數，這樣對方成功的機率會下降，自己覺得執行得不錯，雖然結果不敢保證，至少自己在腦海中想的，執行成功率滿高的。」

至於對決大谷翔平的打席，沙子宸表示，面對他時，設定的好球帶已經不是從大到小，而是從小開始丟，「盡量讓他不舒服，用變化球和直球搭配。」最終也收到好的結果，讓前三打席分別擊出二壘打、滿貫砲、一壘打的大谷翔平，此戰首次出局。

雖然是在東京巨蛋出賽，但台灣球迷踴躍進場力挺中華隊，沙子宸直呼感動，「從昨天到今天，從今天熱身開始，看到滿場的台灣人很感動，希望好好表現，不要辜負大家的期待，因為輸球看到很多人難過，我會更難過。」他也指出，棒球就是人生的一部分，「繼續往前看、繼續準備後面的比賽。」

