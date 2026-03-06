快訊

經典賽Live／5局下費仔又敲「界外全壘打」 日本13：0中華

伊朗戰爭掀賣壓 可指望TACO救市？小摩前主管：川普也無能為力

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓第1晉決賽

中央社／ 記者黎建忠台北6日電
在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決賽。本報資料照片 張天妮
在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決賽。本報資料照片 張天妮

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決賽；李智凱以13.566分、排名第7，挺進鞍馬決賽。

李智凱、唐嘉鴻經過冬季訓練後，本週出發參加新賽季首戰，李智凱僅參加自己的專項鞍馬，唐嘉鴻則除了單槓以外，還測試地板、吊環等項目。

唐嘉鴻昨天在地板、吊環資格賽登場，地板項目以第8名壓線晉級決賽，吊環則是排名第11。

今天輪到2人的專項資格賽，唐嘉鴻不負「世界貓王」的美名，以難度分6.2的套路動作下場，表現相當出色，最終順利以最高的14.800分搶下排頭。

李智凱在鞍馬資格賽，選擇難度分5.3的套路動作，但可惜過程中有些小失誤，執行分表現不理想，最終以排名第7晉級決賽。

教練林育信表示，今天李智凱在動作呈現上有些瑕疵，執行分被扣了一些，「不過我想經過接下來的休息和調整，應該會表現得更好；我們也計劃決賽的難度分會再提升到5.9，只要做好就有機會奪牌。」

林育信也透露，唐嘉鴻雖然資格賽獲得第1，但他並不滿足，決賽也會繼續將難度分提升到6.4，試試看整體動作的流暢性。

唐嘉鴻 李智凱 籃球

延伸閱讀

全英羽賽／混雙挺進8強 葉宏蔚：我的心在日本經典賽

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻地板預賽第8晉決賽

全英羽賽／直落二拍下亞運金牌 林俊易勇闖8強

全英羽賽／戚又仁決勝局傷退 周天成台灣內戰挺進第二輪

相關新聞

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓第1晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻、李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決...

斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

格鬥／WOTD-ETD 14系列賽8日登場 主秀8連勝廖翔對戰英國好手

「WOTD-ETD 14 綜合格鬥與立技系列賽」將於8日於台北體育館紅館登場 ，本屆賽事共安排超過40場對戰，除綜合格鬥與鐵籠立技外，也持續推動 Dirty Boxing（髒拳）規則，從新秀培養到跨國對抗 ，陣容完整，其中17點開打的主賽事，多場海內外選手的正面交鋒。

全英羽賽／混雙挺進8強 葉宏蔚：我的心在日本經典賽

BWF超級1000等級的全英羽球公開賽今天結束各組16強賽，台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁，以21比14、21比16擊敗丹麥組合...

印地安泉網賽／曾俊欣男單首輪惜敗 吳芳嫺晉級女雙16強

ATP、WTA 1000共站的印地安泉名人賽本周開打，我國女雙好手吳芳嫺今天在32強賽攜手日本搭擋穗積繪莉，面對地主好手皮古拉（Jessica Pegula）／凱斯勒（Mccartney Kessler），雙方一路拉鋸到超級搶十，最終由台日組合以7：5、6：1、10：7搶下16強門票，至於從會外賽晉級的我國男單好手曾俊欣，則是在首輪止步。

全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天進行女單16強，台灣雙保險邱品蒨、林湘緹，分別對上世界第4的山口茜、球后安洗瑩，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。