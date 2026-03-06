體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻單槓第1晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣體操雙雄唐嘉鴻、李智凱今天在資格賽登場。唐嘉鴻在單槓以14.800分、排第1晉級決賽；李智凱以13.566分、排名第7，挺進鞍馬決賽。

李智凱、唐嘉鴻經過冬季訓練後，本週出發參加新賽季首戰，李智凱僅參加自己的專項鞍馬，唐嘉鴻則除了單槓以外，還測試地板、吊環等項目。

唐嘉鴻昨天在地板、吊環資格賽登場，地板項目以第8名壓線晉級決賽，吊環則是排名第11。

今天輪到2人的專項資格賽，唐嘉鴻不負「世界貓王」的美名，以難度分6.2的套路動作下場，表現相當出色，最終順利以最高的14.800分搶下排頭。

李智凱在鞍馬資格賽，選擇難度分5.3的套路動作，但可惜過程中有些小失誤，執行分表現不理想，最終以排名第7晉級決賽。

教練林育信表示，今天李智凱在動作呈現上有些瑕疵，執行分被扣了一些，「不過我想經過接下來的休息和調整，應該會表現得更好；我們也計劃決賽的難度分會再提升到5.9，只要做好就有機會奪牌。」

林育信也透露，唐嘉鴻雖然資格賽獲得第1，但他並不滿足，決賽也會繼續將難度分提升到6.4，試試看整體動作的流暢性。