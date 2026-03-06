快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
斯巴達障礙跑迎來來台10周年，並將首度前進台南舉行賽事。圖／大會提供
斯巴達障礙跑迎來來台10周年，並將首度前進台南舉行賽事。圖／大會提供

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

2026年賽事也將迎來全新里程碑，斯巴達首次前進台南舉辦賽事，並打造台灣少見的「三色周末（Trifecta Weekend）」，讓選手能在同一個周末挑戰 Sprint、Super、Beast 三種不同距離與難度的賽事。報名開放後多個組別名額幾近完售，展現斯巴達十周年的強大號召力。

本次賽事將於4月18日至19日，在台南市歸仁區大武路一段與高發二路周邊場地舉行。結合城市與戶外自然環境，打造具有挑戰性的障礙賽道，參賽者必須在奔跑、攀爬、負重與跨越各種障礙中不斷突破極限，在汗水與泥土中感受最原始的運動快感。

近年來，全球功能型競賽運動快速興起，像是 HYROX 等室內競技賽事也吸引大量健身族群投入。然而，作為全球 OCR（Obstacle Course Racing）障礙跑領導品牌，Spartan Race 則提供了另一種不同的運動魅力，鼓勵人們不只在健身房訓練，更走進戶外、踏入泥土與山林，在真實環境中突破體能與心理極限。斯巴達強調與自然共存的精神，也是一項崇尚戶外、兼具環保理念的運動賽事。

除了成人競賽組別外，賽事也設有專為孩子設計的 Spartan Kids 小勇士賽，讓孩子能在安全又充滿樂趣的障礙挑戰中培養勇氣與自信。許多家庭每年一起參與，讓斯巴達成為難得能讓親子共同流汗、共同挑戰的運動賽事。多年來也吸引許多藝人、運動員與各界名人參與，讓斯巴達逐漸形成跨世代的運動社群。

為了迎接十周年，主辦單位今年也特別舉辦「十周年回憶徵選影片活動」，邀請曾在 2016 年參與台灣首屆斯巴達賽事的選手投稿。只要拍攝 60 秒內的回憶影片，就有機會參與徵選並爭取高額獎金，透過影像回顧台灣首場斯巴達勇士在泥土與障礙中留下的熱血故事。

斯巴達障礙跑迎來來台10周年，並將首度前進台南舉行賽事。圖／大會提供
斯巴達障礙跑迎來來台10周年，並將首度前進台南舉行賽事。圖／大會提供

延伸閱讀

臺灣英雄挺進東京 明台產獨家承保WBC運動員專屬保險打造最強後盾

體壇有個「許績勝障礙」！ 馬拉松30年全國紀錄至今還是他

相關新聞

斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

格鬥／WOTD-ETD 14系列賽8日登場 主秀8連勝廖翔對戰英國好手

「WOTD-ETD 14 綜合格鬥與立技系列賽」將於8日於台北體育館紅館登場 ，本屆賽事共安排超過40場對戰，除綜合格鬥與鐵籠立技外，也持續推動 Dirty Boxing（髒拳）規則，從新秀培養到跨國對抗 ，陣容完整，其中17點開打的主賽事，多場海內外選手的正面交鋒。

全英羽賽／混雙挺進8強 葉宏蔚：我的心在日本經典賽

BWF超級1000等級的全英羽球公開賽今天結束各組16強賽，台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁，以21比14、21比16擊敗丹麥組合...

印地安泉網賽／曾俊欣男單首輪惜敗 吳芳嫺晉級女雙16強

ATP、WTA 1000共站的印地安泉名人賽本周開打，我國女雙好手吳芳嫺今天在32強賽攜手日本搭擋穗積繪莉，面對地主好手皮古拉（Jessica Pegula）／凱斯勒（Mccartney Kessler），雙方一路拉鋸到超級搶十，最終由台日組合以7：5、6：1、10：7搶下16強門票，至於從會外賽晉級的我國男單好手曾俊欣，則是在首輪止步。

全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天進行女單16強，台灣雙保險邱品蒨、林湘緹，分別對上世界第4的山口茜、球后安洗瑩，...

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻地板預賽第8晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣男子競技體操好手唐嘉鴻今天在地板資格賽，以難度分4.90分、執行分8.733分、總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。