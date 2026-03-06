斯巴達障礙跑迎10周年前進台南 首度舉辦「三色周末」邀勇士回娘家 

全球知名障礙跑賽事 Spartan Race 斯巴達障礙跑，今年迎來來台第10年，10年時間，已成為台灣最具代表性的戶外障礙運動之一，今年主辦單位特別將「10周年」視為重要里程碑，號召歷屆參賽者與新手勇士一同回歸賽場，邀請所有斯巴達選手「回娘家」，共同見證這場得來不易的十年盛會。

2026年賽事也將迎來全新里程碑，斯巴達首次前進台南舉辦賽事，並打造台灣少見的「三色周末（Trifecta Weekend）」，讓選手能在同一個周末挑戰 Sprint、Super、Beast 三種不同距離與難度的賽事。報名開放後多個組別名額幾近完售，展現斯巴達十周年的強大號召力。

本次賽事將於4月18日至19日，在台南市歸仁區大武路一段與高發二路周邊場地舉行。結合城市與戶外自然環境，打造具有挑戰性的障礙賽道，參賽者必須在奔跑、攀爬、負重與跨越各種障礙中不斷突破極限，在汗水與泥土中感受最原始的運動快感。

近年來，全球功能型競賽運動快速興起，像是 HYROX 等室內競技賽事也吸引大量健身族群投入。然而，作為全球 OCR（Obstacle Course Racing）障礙跑領導品牌，Spartan Race 則提供了另一種不同的運動魅力，鼓勵人們不只在健身房訓練，更走進戶外、踏入泥土與山林，在真實環境中突破體能與心理極限。斯巴達強調與自然共存的精神，也是一項崇尚戶外、兼具環保理念的運動賽事。

除了成人競賽組別外，賽事也設有專為孩子設計的 Spartan Kids 小勇士賽，讓孩子能在安全又充滿樂趣的障礙挑戰中培養勇氣與自信。許多家庭每年一起參與，讓斯巴達成為難得能讓親子共同流汗、共同挑戰的運動賽事。多年來也吸引許多藝人、運動員與各界名人參與，讓斯巴達逐漸形成跨世代的運動社群。

為了迎接十周年，主辦單位今年也特別舉辦「十周年回憶徵選影片活動」，邀請曾在 2016 年參與台灣首屆斯巴達賽事的選手投稿。只要拍攝 60 秒內的回憶影片，就有機會參與徵選並爭取高額獎金，透過影像回顧台灣首場斯巴達勇士在泥土與障礙中留下的熱血故事。