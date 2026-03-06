格鬥／WOTD-ETD 14系列賽8日登場 主秀8連勝廖翔對戰英國好手

「WOTD-ETD 14 綜合格鬥與立技系列賽」將於8日於台北體育館紅館登場 ，本屆賽事共安排超過40場對戰，除綜合格鬥與鐵籠立技外，也持續推動 Dirty Boxing（髒拳）規則，從新秀培養到跨國對抗 ，陣容完整，其中17點開打的主賽事，多場海內外選手的正面交鋒。

本次賽事壓軸主秀，代表進行勢格鬥館的廖翔，在綜合格鬥已取得8連勝的佳績，他將對上英國選手布魯莫（Isaac Bloomer）。廖翔站立技刁鑽靈活，近年更強化了摔柔能力，過去在WOTD賽場已累積多次精彩的終結勝利。

而布魯莫擁有多年拳擊與角力背景與十多場的業餘賽經驗，在體格上更具有一定的優勢，暗藏許多特殊的祕招的他表示，「我將在客場碾壓對手，給對方的粉絲看。」

副主賽方面，中華格鬥國家代表隊主力「格鬥中東人」陶奕儒，再度迎戰烏茲別克選手納爾祖拉耶夫（Bekzod Narzullaev）。雙方一番戰時納爾祖拉耶夫一回合就拿下TKO勝利，而本次在職業MMA規則下再次碰頭，戰術調整與臨場判斷將影響勝負。

此外，台灣首場女子髒拳賽，同樣受到矚目，來自香港、戰績15勝3敗的踢拳選手曾卓嵐，將對戰東亞泰拳賽國手陳芊妘。本場採用 Dirty Boxing 規則，僅允許拳與肘攻防，強調近身連招對轟。

賽事製作人鄭宇哲說：「我們WOTD自2017年成立以來，已舉辦了多場職業業餘格鬥賽事，除了吸引海內外好手實戰交流，相互提升競技層級，更是台灣選手在跨出國門挑戰前的試金石。」